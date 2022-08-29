Мнение: Истинно Русская Идея-3. Русский космизм и прочая достоевщина

Продолжаем применять принцип Истинно Русской Идеи (ИРИ) для объяснения реальности. Сегодня – небольшой экскурс в популярную тему «русского космизма», всякую достоевщину и бердяевщину.

Безусловно, именно Достоевский стал главным популяризатором идеи о некой необычайной «всечеловечности» именно русской (а не чьей-либо еще) национальной души. В своей Пушкинской речи он прямо так и задвигал (и эта речь потом десятилетия ходила по Руси в списках, и множество пылких гимназистов учили ее наизусть): «…Будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев…» (если считать, что Федор Михалыч провидел из своего 1880-го 2022 и СВО – то он, безусловно, попал в точку)

И далее Достоевский, еще более пылко: «Я именно напираю в моей речи, что и не пытаюсь равнять русский народ с народами западными в сферах их экономической славы или научной. Я просто только говорю, что русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия. Это не экономическая черта и не какая другая, это лишь {нравственная} черта, и может ли кто отрицать и оспорить, что ее нет в народе русском?

Может ли кто сказать, что русский народ есть только косная масса, осужденная лишь служить {экономически} преуспеянию и развитию европейской интеллигенции нашей, возвысившейся над народом нашим, сама же в себе заключает лишь мертвую косность, от которой ничего и не следует ожидать и на которую совсем нечего возлагать никаких надежд? Увы, так многие утверждают, но я рискнул объявить иное.

Повторяю, я, конечно, не мог доказать «этой фантазии моей», как я сам выразился, обстоятельно и со всею полнотою, но я не мог и не указать на нее. Утверждать же, что нищая и неурядная земля наша не может заключать в себе столь высокие стремления, пока не сделается экономически и гражданственно подобною Западу, – есть уже просто нелепость. Основные нравственные сокровища духа, в основной сущности своей по крайней мере, не зависят от экономической силы.

Наша нищая неурядная земля, кроме высшего слоя своего, вся сплошь как один человек. Все восемьдесят миллионов ее населения представляют собою такое духовное единение, какого, конечно, в Европе нет нигде и не может быть, а, стало быть, уже по сему одному нельзя сказать, что наша земля неурядна, даже в строгом смысле нельзя сказать, что и нищая. Напротив, в Европе, в этой Европе, где накоплено столько богатств, всё гражданское основание всех европейских наций – всё подкопано и, может быть, завтра же рухнет бесследно на веки веков».

И наконец (опять из Пушкинской речи): «Гении народа русского, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себя идею всечеловеческого единения, братской любви…»

От Достоевского же идет это представление о некой, присущей якобы исключительно русскому народу «всемирной отзывчивости». Эту идею потом будут развивать и Соловьев, и Бердяев – да и нынешние обыватели, любящие что-то сказать «о народе», нет-нет да и похвастают, обращаясь как бы к опыту «Русской Мысли» и «Русской Философии» – что, мол, да-с, есть вот такое у нас чудесное свойство – печемся мы не только лишь о себе, любимых (как всякие прочие эгоисты и националисты) – но и о всем человечестве разом, мыслить привыкли в планетарном масштабе, заботимся обо всем мире! И, этак задорно подмигнув, как бы спрашивают – ну, где еще есть ТАКОЙ масштабный народ?!! «В мире без россий и латвий жить единым человечьим общежитьем» – это ведь всё тоже оттуда, то же направление.

А как финал – еще и пресловутый Русский Космизм (тм), как некое самостоятельное (правда, больше в самой же России) течение философской мысли. «Религиозно-мистическое крыло русского космизма связано с идеей единства духовного, космического и человеческого, космического и нравственного. Основанием такой формы космизма явились две методологические концепции — теологическая и эволюционная, взятые в их соединении. Один из вариантов религиозно-мистического космизма представлен В. С. Соловьёвым в рамках философии всеединства; его суть — софийность мироздания, преображение космоса вследствие преображения человечества в Богочеловечество, этичность мироздания. Основные представители — Фёдоров, Соловьёв, Рерих, Бердяев».

Захватывает ли дух от такого размаха? Безусловно, да. И аналогов ведь нет. Есть ли где-нибудь «американский космизм»? Нет. Слышал ли кто-нибудь про «французский космизм»? Тоже нет. А вот Русский Космизм – есть. Да и некое естественно-научное, материальное основание под таким «космизмом», как-никак, тоже имеется: все ж первый человек в Космосе был именно русский, и определенный символизм в этом безусловно имеется.

Но почему? Принято считать, что вся эта «всечеловечность» есть некая сокровенная черта именно Русского Духа, присущая ему, так сказать, сама по себе, априори. Однако мы, вооруженные знанием ИРИ (истинно русской идеи), можем предложить разгадку поконкретней. Собственно, и сам Достоевский, величайший гений словесности, знал ее и сам же на нее указывал, хоть и впроброс: «русский народ есть только косная масса… Наша нищая неурядная земля…»

Русскому человеку не нравится жить в России, и его главная, истинно русская идея – из России куда-то свалить, в одиночку или коллективно. Одно из прямых следствий такого умонастроения – это как раз та самая всечеловечность, всемирная отзывчивость и даже Космизм. Как всё стремление, так и мысли русского человека устремлены вовне, прочь от своего скудного Севера. Достоевский или не смог, или не захотел почувствовать, что все это стремление думать за человечество, в масштабах всей планеты, а то и заодно всего космоса, имеет своей первопричиной нежелание думать в масштабах своей страны и своего народа… по той простой причиной, что истинно русский человек считает это делом БЕЗНАДЕЖНЫМ. Просто мысленно он не в России, даже если телом пока еще там. Он готов быть где угодно, даже в космосе – только не на Родине…

Почему? Потому что в России русским не нравится.

Нам всем очень нравится (периодически) ощущать себя всечеловеками – но все ж стоит иметь в виду, что в основе тут вовсе не любовь к людям и к человечеству; основа – не позитивная, а негативная. База русского космизма и всечеловечности – горькое и стойкое убеждение, что «на Руси жить нехорошо». А слиться с человечеством – неплохой способ убежать из России. Хотя бы и на Луну.

Великие слова великого писателя Земли Русской (ВПЗР): «Наша нищая неурядная земля, кроме высшего слоя своего, вся сплошь как один человек. Все восемьдесят миллионов ее населения представляют собою такое духовное единение, какого, конечно, в Европе нет нигде и не может быть…» Да. И мы, главное, знаем, на чем основано это духовное единение.

Продолжение следует