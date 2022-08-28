 

Мнение: Свобода слова?

28.08.2022, 20:10, Разное
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Не смотрю телевизор. Но обнаружил в почте запись Владимира Соловьева в эфире «Россия-1». Прислал знакомый из Германии. Который недоумевает сравнению канцлера ФРГ Олафа Шольца с Гитлером.

Так и вопил Соловьев про Шольца:

– Приезжает к своей бандеровской сволочи и начинает им демонстриришен дойчланд панцер… Посмотрите, посмотрите… И он залезает на стремянка, на дойче, йа, зер гут! И он фотографируется!

– Вот куда лез Шольц! Чтобы уподобиться своему кумиру! С усиками! Чтобы не было ни у кого никаких иллюзий! Вот он куда полез! Вот нацистская недобитая сволочь! Фуражечку надень и усики отпусти еще!

А еще Соловьев спросил, мол, если неонацисты в ФРГ готовят бандеровскую сволочь на немецкой технике, почему бы не считать это легитимными целями? Прямо там, в Германии?

Знакомый, живущий в Берлине, перезвонил и спросил:

-Ирек, это что?

-Это «свобода слова» по-российски – говорю.

– Если это свобода слова, значит Соловьев и про Путина может нести такую ахинею?

– Нет, не может, не надо путать «свободу слова» с вражеской пропагандой…. А если серьезно, Соловьев, по-моему, неизлечимо болен. Не стоит относиться к нему чересчур серьезно… И лучше посмотри вот это… – и скинул ему видео с путинским «Кто как обзывается, тот так и называется»:

Лично мне другое интересно. На кого это рассчитано? Кто эти люди – целевая аудитория Соловьева? Кто смотрит Соловьева не с возмущением или недоумением, а с восхищением?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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