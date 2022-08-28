 

Почему гОленька одна? – Личное мнение

28.08.2022, 19:55, Разное
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Свежая фотография Бузовой подъехала.


Фото: Михаил ФРОЛОВ, Комсомольская правда

Ничего себе гОленька будку то ли наела, то ли напила.

Нет, конечно, в запрещённой и экстремисткой у неё всё — более-менее: чёткий овал лица, гладкая кожа без этих жутких отёков.

Там Бузова демонстрирует относительно красивую себя и бокальчики, которые она в себя вливает перед самолётом и, подозреваю, не только.


Фото: Соцсети

Мы живём в странное время иллюзий.

Фильтрик, наложенный на пряник, помогает скинуть 15 лет нездорового образа жизни с лица, которое и лицом-то язык назвать не поворачивается.

Идея о том, что можно жрать, курить, бухать в три горла, а потом пойти и сделать подтяжку лица, согревает души многих тупых тёток.

Но только чтобы подтяжка пошла на пользу, исходник-то должен быть в отличном состоянии!

Подтягивать имеет смысл только отличную, ухоженную кожу, которая уже не справляется с силой гравитации, а не бугры и отёки, вызванные колбасой и шампанским.

Можно на весь мир назвать себя в соцсетях королевой, богиней, роковой соблазнительницей, юной девочкой. Да хоть горшком!

Сейчас всё можно с помощью современных технологий. Но природу не обманешь: Бузова одна. И всегда будет одной, поверьте. Разве что какой-то залётный Олег с ней на пару дней задержится, побухает.

Причина тому — проста: отёкшая будка. И этим всё сказано.

А уж речи, которые льются из этой отёкшей будки, — их даже представить страшно. Ни один вменяемый парень не выдержит. Ни за какие деньги. Дава — и тот в дружбу с Киркоровым сбежал.

Так выглядит правда. Надеюсь, вы по пути гОленьки не пойдёте никогда.

Как часто в вашей жизни присутствуют бокальчики?

Источник: Лена Миро


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