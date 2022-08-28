Мнение: Предчувствие гражданской войны

Соединенные Штаты, вероятно, оказались на пороге гражданской войны, многие в стране считают ее неизбежной или даже необходимой. Такое мнение высказал старший редактор газеты The Washington Post Марк Фишер в своей колонке, опубликованной в воскресенье в печатной версии издания. Журналист обсудил это вопрос с рядом экспертов.

По его мнению, "легко и логично заключить, что Соединенные Штаты сегодня находятся так же близко к краю гражданской войны, как и с 1861 года" (Гражданская война между Севером и Югом в США произошла в 1861-1865 годах). "Широкое разнообразие голосов – включая политиков из Демократической и Республиканской партий, ученых, изучающих гражданские войны, и экстремистов с обеих сторон – сегодня согласны с идеей о том, что гражданская война либо неизбежна, либо необходима", – отметил Фишер.

Фишер, безусловно, не первый, кто говорит о риске гражданской войны в США, однако здесь интересно, по-видимому, то, что он говорит уже не только о неизбежности, но и необходимости такого завершения нынешнего цикла развития страны.

Демократия в США, а также их конфедеративное государственное устройство (реальное, а не фейковое, как федерализм в России, например) показали себя как хороший механизм разрешения противоречий в стране. Однако любая система существует в заданном диапазоне условий, и если она выходит за его пределы, прежние механизмы либо перестают работать, либо начинают накапливать системные ошибки.

США, очевидно, вышли за этот диапазон. Страна, созданная белыми мужчинами протестантского вероисповедования (так называемыми WASP) перестала соответствовать тем базовым установкам, которые были ими заложены. Однако механизмы разрешения противоречий остаются прежними. Что и порождает непрерывно накапливающиеся ошибки управления, которые по факту и породили неразрешимый системный кризис.

Сейчас этот кризис перерастает в полноценную катастрофу, которая должна разрешиться либо в рамках единого государства либо развести его на две стороны: на одной останется «старая» Америка, на второй — Америка новая, которая переформатирует этику, освободив ее от «химеры прошлого» и на базе этой новой этики создаст иную модель устройства, которая будет консенсусно воспринята теми, кто останется в этом социуме.

Однако проблема в том, что оба этих пути требуют разрешения конфликта между двумя Америками, существующими сегодня на одном пространстве.

Единое государство может остаться только в рамках одной модели — либо возвращение «старой» этики, либо ее полная маргинализация. А это однозначно война. Раздел государства на два тоже не сможет произойти мирно, так как обе этики сегодня перемешаны на всей территории. Да, есть территории с преимущественным проживанием представителей той или иной базовой этики, но еще больше территорий, где они перемешаны в разных пропорциях. Определение границ и линий территориального раздела мирным путем кажется абсолютно невероятным. Поэтому и в этом случае вооруженный конфликт — единственный метод разрешить данное противоречие.

Причем, как и любой катастрофический процесс, тот, в который сегодня попали США, подчиняется единым правилам, главное из которых заключается в выборе между ужасным концом и ужасом без конца. Чем дольше будет длиться такое промежуточное неравновесное состояние, тем более тяжелыми последствиями обернется попытка разрешить его раз и навсегда. И умные люди в самой Америке уже начинают не просто говорить о рисках, а аккуратно, но достаточно прямо говорить о желательности как можно более скорого проведения выяснения отношений и приходе к общему знаменателю.

В России наше ворье и их обслуга радостно относится к любым сообщениям о проблемах на Западе. Всегда приятно, когда у соседа что-то не так. Нюанс в том, что проблемы США никак не решат российские: главное проблемой России является ее воровская криминальная власть, грабящая страну и народ. И Америка здесь играет роль громоотвода, на который наше жулье пытается перевести внимание, как наперсточник отвлекает тех, кого он «разводит» на деньги.

Поэтому как именно Штаты будут разрешать свои собственные противоречия — это их, американское, дело. У нас противоречия свои собственные, и пока мы не займемся ими, они так и будут загонять нас в то безнадежное положение, в котором мы уже оказались.

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