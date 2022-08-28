 

Волжский: эвакуировано 153 человека

28.08.2022, 19:30, Разное
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По сообщению пресс-службы МЧС России, с горящего рынка Волжского Волгоградской области эвакуировано 153 человека. Пострадавших нет.
“153 человека эвакуированы с крытого рынка Волжского, Волгоградская область. Пострадавших нет. Согласно сообщению, в настоящее время пожар тушат.

По данным МЧС России, площадь пожара на рынке составляет 7 000 “квадратов”.


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