Мнение: Электричество на 80% дороже, Британия без пабов и Британия без ночных клубов

1. Скептики и оппозиционеры утверждают, что большинство россиян вынуждены выживать на сумму порядка 20 тысяч рублей в месяц (240 тысяч рублей в год), а то и меньше. А уж если перевести это в доллары или евро, то вообще получается страшно.

Положим, многие у нас и вправду получают зарплаты и пенсии такого размера. Но надо учесть наше дешёвое ЖКХ, дешёвые в большинстве своём продукты и услуги (если вы переведёте свои рубли в доллары и поедете в Европу, то на эти деньги вы сможете купить раза в три меньше аналогичных по качеству продуктов). Во-вторых, интересно будет узнать реакцию всепропальщиков на новость о том, что примерно те же 240 тысяч рублей в год теперь будут платить британцы… за одну только электроэнергию (ссылка):



Национальный регулятор энергетики Великобритании подтвердил 80-процентный рост цен на электроэнергию, в связи с чем [средний] годовой счет на нее увеличился с 1971 до 3549 фунтов стерлингов (250 тысяч рублей). Новая предельная стоимость вступит в силу с 1 октября.

«Рост стоимости жизни не позволит четверти населения страны оплатить счета этой зимой и может привести к топливной бедности 8,5 миллиона домохозяйств», — сказано в материале издания Daily mail.

2. Мало того, что простым британцам придётся мёрзнуть зимой – их ещё и собираются лишить традиционного английского времяпровождения (ссылка):



Более 70 процентов пабов в Великобритании могут закрыться из-за стремительного роста цен на энергоносители. Об этом пишет Morning Advertiser.

«Почти три четверти пабов вряд ли переживут зиму, если не будут приняты меры для решения энергетического кризиса», — сообщает издание.

Более 65 процентов владельцев британских пабов заявили, что их расходы на коммунальные услуги увеличились более чем на 100 процентов, пишет газета. Отмечается, что 30 процентов сообщили об увеличении на 200 процентов, 8 процентов — на 500.

3. Менее традиционного времяпровождения британцы также могут лишиться (ссылка):

Ассоциация индустрии ночной жизни (NTIA) Великобритании предупредила о возможном массовом закрытии клубов из-за счетов за электричество. Представители развлекательной отрасли попросили власти повлиять на цены за свет, так как ранее заведения с трудом пережили ограничения в связи с COVID-19. Об аналогичных проблемах заявили представители баров и гостиниц. <…>

Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные NTIA, из-за роста цен на электричество многие развлекательные заведения могут закрыться. При этом в 2019 году отрасль принесла британской экономике около 46 млрд фунтов ($55 млрд).

По состоянию на июнь ассоциация сообщила, что 54% предприятий из развлекательной отрасли не продлили свои контракты на газ и электроэнергию. Те же, кто это сделал, сообщают о росте затрат на 37% по сравнению с 2019 годом.

Владелец йоркширского ресторана Santoni Марко Ди Риенцо рассказал изданию, что его счета за электроэнергию зимой могут превысить 2000 фунтов ($2400) в месяц. С такими затратами бизнес будет просто невыгодным и его придётся закрыть через пять лет после открытия.