Сода разрушает рН-баланс, а цитрусовые раздражают кожу: пять процедур, которые нужно избегать при удалении черных точек

Черные точки на коже (комедоны) представляют собой закупоренные поры. Чаще всего они появляются в области носа, лба и щек. Существует множество средств и методов для борьбы с этой проблемой. Однако некоторые из них приносят больше вреда, чем пользы. В статье мы приведем пять процедур, которых нужно избегать при удалении черных точек.

Не выдавливайте руками

Первое и самое главное правило – не выдавливать черные угри руками. При этом совершенно не важно, каким способом вы это делаете, в любом случае такая процедура опасна.

Даже если вы тщательно вымыли и продезинфицировали руки, в кожу могут проникнуть бактерии. Они попадают в эпидермис через повреждения, которые образуются при выдавливании черных точек. Это может привести к сильному воспалению и появлению гнойных прыщей.

Механическую чистку лица от комедонов может проводить только профессионал в салоне. Делать эту процедуру в домашних условиях недопустимо.

Не используйте инструменты

Существуют различные инструменты для удаления комедонов. Но их лучше не использовать самостоятельно, а доверить эту процедуру специалисту по косметологии.

В домашних условиях вы не сможете тщательно продезинфицировать инструменты. Это создает высокий риск попадания бактерий на кожу. Микробы проникают в поры и вызывают воспаление.

Применение инструментов требует хороших навыков, которыми редко обладает обычный человек. Неосторожное использование этих приспособлений может привести к повреждению кожи и оставить на лице заметные шрамы и раны. Чистку лица инструментами можно проводить исключительно в салоне.

Патчи могут не помочь

Патчи от угрей очень популярны и обещают быстрое избавление от проблем с кожей. Однако они не отличаются высокой эффективностью и вредны для эпидермиса.

Производители патчей заявляют, что это изделия вытягивают содержимое закупоренных пор за считанные секунды. Но на самом деле этот процесс выглядит совсем не так. Патчи удаляют лишь часть содержимого черных точек. Из-за этого поры воспаляются, а угри не исчезают в долгосрочной перспективе.

Кроме этого, слишком клейкие и грубые патчи повреждают кожу. Поэтому экспериментировать с этим методом не стоит.

Обращайте внимание на состав средства

Если вы приобретаете готовые продукты против угрей, то тщательно изучайте их состав. Они могут содержать ингредиенты, которые повреждают кожу и разрушают защитный барьер.

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Избегайте продуктов, содержащих следующие ингредиенты:

спирт; экстракты цитрусовых; соединения ментола.

Эти составляющие часто вызывают раздражение кожных покровов.

Ищите косметику, которая мягко устраняет угри. Выбирайте средства на основе салициловой кислоты или витамина PP (ниацинамида). Они нормализуют выработку кожного сала и очищают эпидермис от черных точек.

Не применяйте пищевую соду

Домашние средства для борьбы с угрями обычно безвредны. Но есть один продукт, который нельзя использовать с этой целью. Это пищевая сода. Она помогает при других проблемах с кожей, но при угрях это средство приносит больше вреда, чем пользы.

Пищевая сода нарушает pH кожи. Она высушивает эпидермис и ослабляет его защитную функцию.

Таким же действием отличаются и другие грубые домашние скрабы. Несмотря на постоянное отшелушивание, они не приводят к исчезновению черных точек. Если у вас проблемная кожа, то не используйтесь составы с крупными абразивными частицами. Вы рискуете повредить эпидермис.

Заключение

Если у вас появились черные точки на коже, то используйте только проверенные способы борьбы с комедонами. Избегайте сомнительных процедур, которые обещают быстрый результат. При необходимости обращайтесь к врачу-косметологу, он назначит вам курс салонных процедур.