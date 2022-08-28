 

Мнение: Афганистан. Год после победы

28.08.2022, 11:46, Разное
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О жизни в Исламском Эмирате Афганистан через год после победы Талибана над США.

Афганистан. Год после победы

Таймкоды:

00:00 Объявление
00:13 Как я попал в Афганистан?
04:49 Приехал в Кундуз
11:46 Перевал Саланг
12:32 Добрался до Кабула
23:50 Кандагар
33:50 Лашкаргах
40:57 снова Кандагар
47:06 хлопковая фабрика в Кандагаре
49:30 авария под Калатом
53:06 Газни
56:17 рассказываю про Сурьму
57:26 афганские рестораны Москвы
59:21 Микрорайон
01:04:43 Бамиан
01:11:58 про проблемы женщин Афганистана
01:13:56 озеро Банди-Амир
01:19:55 проблемы музыкантов Афганистана
01:23:11 Герат
01:29:19 поехал обратно на границу

Источник: Colonel Cassad


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