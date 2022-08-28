Мнение: Афганистан. Год после победы

О жизни в Исламском Эмирате Афганистан через год после победы Талибана над США.

Афганистан. Год после победы

Таймкоды:

00:00 Объявление

00:13 Как я попал в Афганистан?

04:49 Приехал в Кундуз

11:46 Перевал Саланг

12:32 Добрался до Кабула

23:50 Кандагар

33:50 Лашкаргах

40:57 снова Кандагар

47:06 хлопковая фабрика в Кандагаре

49:30 авария под Калатом

53:06 Газни

56:17 рассказываю про Сурьму

57:26 афганские рестораны Москвы

59:21 Микрорайон

01:04:43 Бамиан

01:11:58 про проблемы женщин Афганистана

01:13:56 озеро Банди-Амир

01:19:55 проблемы музыкантов Афганистана

01:23:11 Герат

01:29:19 поехал обратно на границу

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