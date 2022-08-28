Никуда не денутся – Личное мнение

Вслед за Пугачёвой никуда не делся и Валерон Меладзе. Вчера появилось видео из клуба, где исполнитель исполняет свои песни для столичной публики.



Фото: Соцсети

Что я подумала? Давайте начистоту?

Тот же Меладзе жить привык на широкую ногу. Это нормально, потому что чем больше денег, тем выше и запросы.

Говорить, что у Пугачёвой или Меладзе есть накопления — да, наверное, кое-что есть, но до конца жизни их явно не хватит.

Значит, нужно работать и зарабатывать. А делать они это могут только в России. Вот и потянулись обратно.

Ну чисто, как Икеа. Ушли, чтобы остаться, да.

Я считаю, что смотреть на это нужно с известной долей юмора. Вот убегают/закрываются и всё такое. А потом — уже тихонечко, без лишнего шума — возвращаются, поджав хвост. Поют, танцуют, стараются.

А куда деваться? Денежка-то нужна.

—