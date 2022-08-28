Никуда не денутся – Личное мнение
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Вслед за Пугачёвой никуда не делся и Валерон Меладзе. Вчера появилось видео из клуба, где исполнитель исполняет свои песни для столичной публики.
Фото: Соцсети
Что я подумала? Давайте начистоту?
Тот же Меладзе жить привык на широкую ногу. Это нормально, потому что чем больше денег, тем выше и запросы.
Говорить, что у Пугачёвой или Меладзе есть накопления — да, наверное, кое-что есть, но до конца жизни их явно не хватит.
Значит, нужно работать и зарабатывать. А делать они это могут только в России. Вот и потянулись обратно.
Ну чисто, как Икеа. Ушли, чтобы остаться, да.
Я считаю, что смотреть на это нужно с известной долей юмора. Вот убегают/закрываются и всё такое. А потом — уже тихонечко, без лишнего шума — возвращаются, поджав хвост. Поют, танцуют, стараются.
А куда деваться? Денежка-то нужна.
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Источник: Лена Миро
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