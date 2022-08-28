 

В партии «Новые люди» создадут «пожилое» крыло с очевидным названием

28.08.2022, 11:33, Разное
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Партия «Новые люди» объявила о создании своего крыла для пожилых россиян, сохраняющих политическую активность. Организация получила название «Старые люди», а вступить в неё смогут сторонники партии, достигшие возраста 35 лет.

Председатель «Новых людей» Алексей Нечаев рассказал, что средний возраст членов партии к августу 2022 года достиг 26 лет. Если тенденция роста этого показателя сохранится, основной электорат может разочароваться – он желает видеть в качестве депутатов и чиновников людей молодых и энергичных. По этой причине партийное руководство решило выделить своих пожилых сторонников в отдельное крыло.

Организация «Старые люди» будет специализироваться на решении проблем пожилого населения России на основе новаторских подходов и концепций. Так, уже начата подготовка законопроекта о выделении средств из федерального бюджета на создание мобильного приложения для пенсионеров. Программа с применением технологий дополненной реальности заменит им общение на дворовых скамейках в условиях грядущей волны COVID-19.

Политологи отметили, что «Новые люди» пытаются отвоевать электорат у «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (РППСС), но в то же время дистанцируются от своего «пожилого» крыла ради сохранения ядра электората. Глава РППСС Владимир Бураков уже заявил, что в ответ их партия создаст молодёжную организацию «Все там будем».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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