 

Франция заполнила хранилища газа на 90%, но этого наверно мало

28.08.2022, 9:50, Разное
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Франция относится к «хорошим ученикам» ЕС: она заполнила свои хранилища газа на 90%, пишет Le Figaro. При этом издание отмечает, что, даже если все площадки будут заполнены, это всё равно не покроет всех потребностей Франции, тем более что, вполне вероятно, её попросят поделиться с соседями.


AP

Для Франции пришли хорошие новости, пишет Le Figaro. Её хранилища газа заполнены на 90%. То есть к 1 ноября этот показатель можно будет довести до 100%. При этом обязательный показатель для стран ЕС составляет всего 85%.

Так что Франция в этом вопросе — среди отличников. В среднем для ЕС этот показатель составляет 78%. Но всё же оптимизм должен быть сдержанным. Дело в том, что, даже абсолютно заполненные, 15 хранилищ, способных хранить 16 миллиардов кубометров газа, дадут только 135 тераватт-час, тогда как Франции нужно 460 тераватт-час в год, и две трети из них приходится на зиму. Остаток, как правило, восполняют обычные партнёры Франции: Алжир и Норвегия.

На долю РФ приходится 17% импорта французского газа. У соседей Франции этот показатель значительно выше. Но проблема в том, что европейские экономики слишком взаимосвязаны. А Европа сейчас глубоко погружена в вопрос: отключит ли РФ газ Европе зимой.

В случае с Францией ей практически не грозит опасность перебоев с электричеством или отоплением. И физических лиц там по закону будут максимально от этого защищать. Впрочем, власти призывают население не скупать электрообогреватели, как это происходит в Германии, а лучше, наоборот, постараться сократить потребление энергоресурсов.

А вот для предпринимателей риски значительно выше. Во всех контрактах прописано, что в случае истощения запасов им могут отключать электричество. Ещё никогда власти не прибегали к этой опции, но в этом году, возможно, это будет сделано впервые. У других же, вероятно, резко вырастут счета. И эксперты даже предсказывают, что стоимость электроэнергии будет так высока, что некоторые электросети предпочтут её отключить, чем продавать с убытком для себя.

К тому же, возможно, Франции придётся использовать часть своих запасов, чтобы помочь другим европейским странам, если они окажутся в критической ситуации. О такой мере поговаривают европейские страны, хотя её ещё не приняли на вооружение.

В частности, речь идёт о Германии, больше других зависящей от российского газа, который приходит к ней через «Северный поток». А этот трубопровод сейчас работает лишь на 20% своей мощности. В итоге хотя Берлин уже заполнил свои хранилища на 81%, он предупредил: до зимы до 100% не дойдёт, пишет Le Figaro.


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