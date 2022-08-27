 

Мнение: «Камертон»

27.08.2022, 17:46, Разное
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В Москве, в редакции «Новой газеты» состоялось вручение премии «Камертон» имени обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.

Лауреатом премии в этом году стала Катерина Гордеева, журналист, автор YouTube-канала «Скажи Гордеевой». Вот, что Катерина сказала в своей речи.

Самое главное, из сказанного Екатериной Гордеевой: «Не было более идиотского решения в нашей с вами жизни, чем стать журналистами. Это абсолютно сломанная жизнь, абсолютно сломанная профессиональная судьба. Но в одно я верю по-настоящему: даже когда тебе ломают жизнь или судьбу, ты не дашь совести сломаться. Я горжусь тем, что знаю много людей с не сломанной совестью».

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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