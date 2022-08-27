В российских городах появятся пункты приёма картонной тары

Министерство промышленности и торговли объявило о запуске проекта по повторному использованию картонной упаковки для пищевых продуктов.

После ухода с российского рынка компании Tetra Pak некоторые производители были вынуждены снизить объёмы выпускаемой продукции, а другим пришлось перейти на более дорогую и менее практичную упаковку.

Чтобы возместить потери и вернуться к прежним показателям, в ведомстве предложили воспользоваться методом, отлично зарекомендовавшим себя в СССР – в городах и посёлках появятся пункты приёма картонной тары. В Минпромторге рекомендуют гражданам, которые покупают соки и молочные продукты, не выбрасывать пустые коробочки, а сдавать их в специальные пункты. За это полагается материальное вознаграждение.

– Особенно хорошо будет оплачиваться тетрапак, но также планируется принимать и другие виды картонной упаковки, – пояснил замминистра торговли Иван Чернышенко. – Фактически платить будут производители – они смогут существенно снизить издержки и вернуться к прежним объёмам производства. Для потребителя это будет означать как минимум сохранение существующих цен на некоторое время.

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