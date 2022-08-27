 

В российских городах появятся пункты приёма картонной тары

27.08.2022, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство промышленности и торговли объявило о запуске проекта по повторному использованию картонной упаковки для пищевых продуктов.

После ухода с российского рынка компании Tetra Pak некоторые производители были вынуждены снизить объёмы выпускаемой продукции, а другим пришлось перейти на более дорогую и менее практичную упаковку.

Чтобы возместить потери и вернуться к прежним показателям, в ведомстве предложили воспользоваться методом, отлично зарекомендовавшим себя в СССР – в городах и посёлках появятся пункты приёма картонной тары. В Минпромторге рекомендуют гражданам, которые покупают соки и молочные продукты, не выбрасывать пустые коробочки, а сдавать их в специальные пункты. За это полагается материальное вознаграждение.

– Особенно хорошо будет оплачиваться тетрапак, но также планируется принимать и другие виды картонной упаковки, – пояснил замминистра торговли Иван Чернышенко. – Фактически платить будут производители – они смогут существенно снизить издержки и вернуться к прежним объёмам производства. Для потребителя это будет означать как минимум сохранение существующих цен на некоторое время.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01.22 / Мнение: Заключите мир с Россией, чтобы предотвратить войну из-за Украины

09.03.21 / На сайте госуслуг появится капча для проверки на русофобию

16.01.22 / Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

01.03.22 / Почему истончаются и редеют волосы: как предотвратить и бороться с проблемой домашними средствами и не только

11.06.21 / Тиктокер Даня Милохин станет новым ведущим «Поля чудес»

19.07.22 / Песков заявил, что вопрос об участии Путина в саммите G20 будет решаться ближе к мероприятию.

13.08.22 / Из-за объявленной засухи миллионы англичан столкнутся с ограничениями на использование воды

28.11.21 / На известной картине Леонардо да Винчи обнаружили QR-код

17.01.21 / Успешная борьба женщин за свои права, новый костюм Ильича, возвращение Навального и репрессии против Трампа

29.07.20 / Таинственные женские голоса, заманивающие путников в чащу леса. Что это?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика