Создан материал, который позволит сделать холодильники бесшумными

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27.08.2022, 17:00, Разное
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Научные сотрудники Тверского государственного университета представили новый материал, который позволит сделать охлаждающие установки и бытовые приборы по типу холодильников и кондиционеров более эффективными и бесшумными.

Эксперты уже запатентовали две установки на основе твердотельных магнитных компонентов. По их словам, в ближайшие десятки лет на рынок поступят бесшумные устройства нового поколения, которые полностью вытеснят технику на фреоне.

Фреон используется в современной охлаждающей технике, но он неэффективен, разрушает озоновый слой планеты, а утечку этого газа сложно предотвратить и обнаружить. Вскоре его заменят новые установки, безвредные для окружающей среды.


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