Hair frosting — новый вид осветления, который обещает стать одним из самых популярных в 2022 году

Несмотря на то, что в этом году в тренде довольно темные тона, однако, светлые оттенки также никуда не делись и все еще остаются очень актуальными. В моде окрашивание волос Hair Frosting. Вот несколько основных особенностей такого окрашивания.

Особенности мелирования Hair Frosting

Это новый способ окрашивания, которая характеризуется тем, что можно придать больше цвета прядям от корней до кончиков. Это позволяет придать больше объема и света самым темным участкам прядей.

Это отличный вариант для всех тех, кто хочет получить ультрасияющие волосы и при этом не слишком много времени тратить на уход.

Красивый оттенок

Морозный эффект относится к ледяным тонам, которого можно довольно просто добиться при помощи теплых и золотых тонов. Однако стоит помнить о том, что это индивидуальная техника и стилист выбирает самый лучший диапазон, который просто идеально подойдет под оттенок кожи и цвет глаз.

Это позволит получить тот цвет волос, который понравится больше всего. Мелирование Hair Frosting представляет собой колорирование и контурирование, которое адаптируется к совершенно любой основе: от каштановых оттенков до блонда.

Когда дело доходит до того, чтобы волосы были безупречными, нужно учитывать уровень блеска, а также то, насколько естественно хочется выглядеть.

Преимущества окрашивания Hair Frosting

Большим плюсом такого мелирования является то, что оно помогает создать красивые блики на волосах, которые выглядят максимально естественно.

Кроме того, такая техника окрашивания хорошо адаптируется ко всем типам волос, не повреждая из. Все это по причине того, что окрашивается только лишь несколько локонов, а не все пряди.

Какой получается эффект

Техника окрашивания Hair Frosting представляет собой осветление волос, имитирующее рисунок инея, покрывающего зимой стекла и деревья. Это отличная альтернатива балаяжу.

Создаются красивые контрастные блики холодных светлых тонов, в частности, таких как платиновый, пепельный, бежевый.

Техника Hair Frosting подразумевает под собой обесцвечивание отдельных прядей от корней до кончиков. При этом соседние локоны остаются более темными.

Осветленные локоны красиво и деликатно ложатся на темные волосы, как иней оседает на ветки деревьев.

Эта новая тенденция в мире красоты подойдет совершенно любому типу волос, независимо от их текстуры. В итоге получается просто фантастический и необычный оттенок прядей, который выбирают для себя многие знаменитости. Чтобы сохранить красоту прядей, нужно использовать специальные средства для ухода за волосами.