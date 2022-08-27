А чо так быстро? – Личное мнение

Многие удивились, почему Прилучный и Брутян поженились так быстро. Ещё недавно кипели страсти с Агатой, мадам Карпович въезжала в домик и выезжала, а тут — вот те на! — свадьба с Брутян.

Стремительно получилось. И это не может не вызвать вопросов.



Фото: Соцсети

Что же произошло?

К сожалению, все догадки остаются пока догадками. Можно многое, конечно, предположить, с чем связано стремительное узаконивание отношений, но всё это не имеет подтверждений, а потому и обсуждать пока не имеет смысла.

Сам жених заявил, что жениться ему стало просто невтерпёж.

«Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать», —рассказал Прилучный.

Весной, когда появились слухи, что мадам Карпович совсем иссохла, Агата встрепенулась, принарядилась, начала лепетать, что не держит зла, но всё оказалось тщетно.

Долго разводился Павлик. Долго встречался с Карпович. А потом взял да и сразу женился на Брутян.

А есть тут такие, кто тоже быстро сочетался законным браком? Что послужило причиной? А сколько у остальных тянулись отношения без штампа? Почему?

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