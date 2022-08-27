 

В правительстве Великобритании заявили о необходимости деколонизировать Индию

27.08.2022, 15:33, Разное
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Индия отступила от идеалов демократии и в последнее время превратилась в колониальную империю – с таким заявлением выступила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Соединённое Королевство призывает делийских «сатрапов» дать свободу народам маратхи, пенджаба, бенгальцев, телугу и каннада.

Во время традиционного брифинга Трасс напомнила: Индия изначально создавалась, как агрессивная экспансионистская империя. Национальные меньшинства в ней годами подвергаются угнетению со стороны центральных властей и торговых компаний. В будущем Великобритания готова отправить экспедиционный корпус для деколонизации и демократизации этой страны.

– Индия процветает, потому что пьёт кровь своих колоний. Бенгальцы, маратхи, телугу и другие аборигены уже много веков подвергаются грабежам со стороны делийского режима, – объявила министр.

По словам Трасс, сокровища этих народов, включая алмазы, вывозятся в метрополию. Лондон не может безучастно смотреть на этот процесс и намерен вмешаться, положив конец колониальной экспансии Нью-Дели по всему Индийскому полуострову.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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