Идеальный праздничный образ начинается с головы: идеи шикарных причесок для рождественских встреч

Если вы хотите появиться на торжественном мероприятии с потрясающей прической, которая замечательно дополнит и украсит ваш образ, выберите одну из предложенных ниже. Укладки являются стильными и поистине универсальными, поскольку могут использоваться не только для Рождества и Нового года, но и для других праздничных встреч (вечеринки, свадьбы, дня рождения и пр.). Вам остается только выбрать лучшую.

Высокая коса

Отличный выбор, поскольку косички находятся в тренде и никогда не выйдут из моды. Прическа смотрится очень эффектно, стильно и женственно. Соберите все волосы на макушке в конский хвост и закрепите резинкой, после чего заплетите косу и также зафиксируйте резинкой или декоративной заколкой. Выбор способа плетения зависит от вашего вкуса (классика, “рыбий хвост”, французская коса и пр.).

Черный бархатный бант

Эта прическа представлена на центральном фото и, как вы наверняка заметили, выглядит очень нарядно. Вы можете сделать высокий хвост, затем закрепить его резинкой и в качестве аксессуара использовать элегантный бархатный бант, который фиксируется у основания непосредственно самого хвоста.

Конский хвост («Вечеринка»)

Одна из самых любимых представительницами прекрасного пола причесок на все времена. Если вы являетесь счастливой обладательницей прекрасных длинных волос, соберите их на макушке, и укладка готова. А если ваши волосы не являются столь длинными, можно воспользоваться накладным шиньоном. Сегодня в ассортименте представлено много красивых волос (в том числе и натуральных), среди которых вы можете подобрать вариант, идеально подходящий вам по цвету.

Пучок

Также привычная и любимая прическа, которая может выглядеть очень нарядно. Выбирайте самое подходящее расположение (пучок может быть низким, средним и высоким) в зависимости от ваших предпочтений и длины локонов. Поначалу соберите все волосы в хвостик, затем оберните вокруг своей оси до образования жгута, после чего оберните вокруг основания хвоста до окончания длины и закрепите кончики невидимками или шпильками.

Ракушка («Французский шик»)

Очень женственная, нежная и элегантная прическа, которую вы также сможете легко сделать самостоятельно. Разделите волосы вертикальными проборами и, начиная со средней части, заверните в вертикальный жгут и спрячьте кончики под волосами. Придерживайте кокон, чтобы он не распался, и накладывайте сверху очередную вертикально отделенную часть волос для получения ракушки посередине затылочной зоны. Закрепите конструкцию шпильками.

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Голливудские волны

Очень нарядная и стильная прическа, которую очень любят голливудские знаменитости. Создайте волны одинакового размера по всей длине, предварительно нанеся стайлинговое средство для фиксации. Закрепите невидимками в некоторых местах по своему усмотрению, готовую прическу покройте лаком для волос (средств должно быть много).

Веночек

Очень нежная и красивая прическа, которая украсит любой образ и сделает его нарядным и максимально женственным. Отделите двумя горизонтальными проборами часть волос сверху и сплетите из них косу. Поместите ее вокруг головы в виде веночка и закрепите кончики невидимками

Каре с глубоким боковым пробором

Вам достаточно сделать стрижку каре на средние или длинные волосы и вертикальный глубокий пробор с одной стороны. Вам не придется тратить много времени на укладку, достаточно высушить волосы феном, предварительно нанеся на них стайлинговое средство, и немного их завить.

Легкие волны

Очень простая прическа с распущенными волосами, которая смотрится просто потрясающе. Достаточно помыть голову, просушить волосы и слегка их завить. Техника окрашивания балаяж или градиент поможет прическе выглядеть еще красивее.

Прическа с невидимками

Закрепите челку невидимками в том месте, где считаете нужным. Например, отличным решением будет зафиксировать челку, отделенную боковым пробором. Трендовая прическа, позволяющая продемонстрировать красоту ваших волос.