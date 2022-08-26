Наращивание ресниц и маска для волос: процедуры красоты, которые вредно делать слишком часто

Все, что делается или применяется в переизбытке, может оказать негативное влияние на внешний вид и здоровье человека. Есть несколько тенденций красоты, которые не стоит делать слишком часто, так как это может привести к обратному эффекту. Вот несколько таких распространенных процедур.

Праймер под макияж

Большинство праймеров содержат в своем составе силикон, который достаточно вреден для кожных покровов.

Именно поэтому это косметическое средство стоит использовать только лишь тогда, когда это действительно необходимо. Кроме того, важно тщательно очищать лицо после применения праймера.

Вазелин

Фактически, вазелин может создать слой, который препятствует проникновению влаги или воздуха в клетки кожи.

Это приводит к закупориванию пор. В итоге кожные покровы становятся более сухими, чем были ранее.

Щеточка для чистки лица

Некоторые девушки используют специальные щеточки для чистки лица. После их применения кожные покровы становятся более чистыми и гладкими. Однако, чрезмерное отшелушивание делает кожу слишком сухой и даже склонной к образованию акне.

Именно поэтому стоит использовать щеточку только лишь периодически. Например, можно применять этот инструмент, если нужно очистить кожу от праймера или слишком плотной тональной основы.

Наращивание ресниц

При слишком частом наращивании ресниц, они могут повредить натуральные волоски из-за клея.

Именно поэтому стоит проводить эту процедуру только изредка. Также можно использовать одноразовые накладные ресницы, чтобы минимизировать негативное воздействие.

Скраб для тела

Скрабы обычно содержат отшелушивающие компоненты, например, такие как соли или косточки абрикоса.

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Эти ингредиенты могут повреждать кожные покровы и сделать их более восприимчивыми к солнечным лучам и различного рода бактериям.

Маска для волос

Не стоит использовать маску для волос чаще одного раза в неделю.

Все это по причине того, что этот продукт может сделать пряди мягкими, пушистыми, что несколько усложняет проведение укладки.

Матовая помада

Формула этого продукта может привести к пересушиванию кожи губ и сделать их шелушащимися.

Именно поэтому не стоит использовать матовую помаду каждый день. Лучше всего заменить ее бальзамом или блеском для губ.

Кондиционер

Не стоит использовать это средство при каждом мытье головы. Кроме того, нельзя наносить кондиционер на корни волос.

Смывать его нужно через минуту, чтобы оно не слишком сильно прилипало к прядям.

Сухой шампунь

Чрезмерное количество сухого шампуня может привести к тому, что этот продукт просто осядет на коже головы и его будет сложно удалить.

Чем чаще его используете, тем больше это средство закупоривает поры, препятствуя поступлению кислорода к коже головы и мешая росту новых волос.

Стоит использовать сухой шампунь не чаще одного раза в неделю.