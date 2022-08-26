Мнение: Нет, ребята, всё не так…

Сегодня как раз сообщили, что Навального в его новой колонии (той, где он создал профсоюз заключенных) в очередной раз посадили в ШИЗО (штрафной изолятор, по старому – в карцер). А ровно год назад он сидел немного иначе, и об этом было его интервью… для Нью-Йорк Таймс!

“Шахматы вместо гомосексуализма. Навальный о тюрьме

О, Навальный дал интервью аж Нью Йорк Таймс! В котором рассказал о том, как ему нынче сидится. Я прочитал… и бьюсь об заклад, что 99,9% заключенных в РФ сидят малость иначе!

Цитата: “Вот Навальный рассказывает New York Times о своей жизни в зоне. Это во всех российских зонах теперь так – заключенные смотрят “В бой идут одни старики”, изучают квантовую теорию и ходят на кухню за чаем и кофе? Или это особый случай? Создали специальную зону, из описаний которой от Навального получалось бы, что в путинской России (бывшей России ГУЛАГа) сидят почти как в Норвегии (Солженицын и Шаламов вращаются в гробах)?

(цит.) “До 10 утра мы должны смотреть телевизор. Чаще всего это просто какой-то фильм. С 10 до 12 — свободное время. Хочешь — читай, хочешь — пиши, хочешь — сиди на табуретке. На практике все стремятся занять очередь на кухню, она тут называется «комната приема пищи», чтобы выпить чай или кофе и перекусить. Плюс у тебя всегда есть куча бытовых дел: постирать, подшить, погладить. Я стараюсь обязательно хотя бы 15 минут уделить огромному мешку писем. Отвечать просто нереально, но я все внимательно читаю.

После 12 некоторых заключенных выводят на работу, а остальные снова обязаны либо смотреть лекции по телевизору, либо играть в настольные игры: нарды, шахматы. Читать, писать и делать что-то еще во время лекций запрещено. Ты должен сидеть на стуле и смотреть в телевизор.

В 14 часов обед. Потом снова «воспитательные мероприятия».

С 16.30 до 17 — вечерняя проверка, после которой еще одна уборка помещения. Затем короткий перерыв — можно выпить чая или позаниматься спортом, но только если у тебя есть разрешение и ты член «физкультурного кружка».

В 18 — главная часть программы превращения преступника в нормального гражданина — «патриотическое воспитание». Мы смотрим фильмы о Великой отечественной войне. Или о том, как однажды, лет 40 назад, наши спортсмены разгромили американцев или канадцев. До того, как я попал сюда, и представить не мог, как много фильмов на эту тему снято на деньги госкорпораций. Именно в 18 часов каждого дня мне особенно четко понятна суть идеологии путинского режима: подмена настоящего и будущего прошлым. Реально героическое прошлое, приукрашенное прошлое, полностью вымышленное прошлое. Все виды прошлого должны постоянно находиться в фокусе внимания, чтобы вытеснить мысли о будущем и вопросы к настоящему.

В 19.30 снова строимся и идем на ужин. После него снова обязательный просмотр лекций, среди которых попадаются интересные. Уверен, астрофизик Нил Деграсс Тайсон пришел бы в восторг, увидев, как лысые мужчины в тюремных робах сидят перед телевизором и смотрят серию научного сериала, где он рассказывает о квантовой спутанности фотонов. А когда кто-нибудь из них засыпает, его будят окриками: «Не спать, смотреть лекцию!»…”.



Каково?! Мучают просмотрами “В бой идут одни старики” и “Легенда-17”, а потом еще и залакировывают пытку лекциями астрофизиков про устройство Вселенной! ОБЯЗЫВАЮТ играть в шахматы! Но я не спорю: конечно, лучше, когда обязывают играть в шахматы, а не заниматься гомосексуализмом с товарищами по камере, как во всех остальных российских тюрьмах (2021)

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Т.е. еще год назад росвласти пытались изображать из себя какой-то “вид” для Запада – в частности, демонстрировали, “как хорошо сидит” Навальный. С началом СВО все маски сброшены: Навальному “для начала” накинули к сроку еще 9 лет – да и перевели его в другую тюрьму. Сейчас он сидит НЕ ТАК.