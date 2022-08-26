Twitter Евгения Ройзмана временно будет вести Сергей Шнуров

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, находящийся под запретом определенных действий в рамках уголовного дела, попросил лидера группы Ленинград Сергея Шнурова подменить его в социальных сетях.

По словам Ройзмана, он не хочет надолго оставлять своих читателей без своевременной и емкой оценки текущих событий.

– Мы с Сергеем порой очень схожи в выражении своих чувств и поэтому я попросил его писать какое-то время за меня, пока мне не разрешат пользоваться интернетом, — передает слова Ройзмана его адвокат. – Он будет в свойственной ему эмоциональной манере комментировать ежедневные события и различные интересные посты. Особое внимание я попросил его уделить Дмитрию Медведеву, МИД России и газете “Московский Комсомолец”.

Лидер группы Ленинград с большим энтузиазмом воспринял предложение экс-мэра Екатеринбурга.

– ***** вопрос. Я, *****, легко справлюсь с этой ******. Не сложней, чем ****** тексты песен и ******* на гитаре. Жека может расслабиться. А те, кому что-то не нравится, могут спокойно пойти на ***, например, — отреагировал в соцсетях Сергей Шнуров.

Как стало известно позже, изначально Евгений Ройзман хотел передать свой аккаунт в Twitter на аутсорс пресс-службе екатеринбургского профсоюза учителей труда и физкультуры, однако потом счел организацию недостаточно профессиональной.

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