 

Twitter Евгения Ройзмана временно будет вести Сергей Шнуров

26.08.2022, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, находящийся под запретом определенных действий в рамках уголовного дела, попросил лидера группы Ленинград Сергея Шнурова подменить его в социальных сетях.

По словам Ройзмана, он не хочет надолго оставлять своих читателей без своевременной и емкой оценки текущих событий.

– Мы с Сергеем порой очень схожи в выражении своих чувств и поэтому я попросил его писать какое-то время за меня, пока мне не разрешат пользоваться интернетом, — передает слова Ройзмана его адвокат. – Он будет в свойственной ему эмоциональной манере комментировать ежедневные события и различные интересные посты. Особое внимание я попросил его уделить Дмитрию Медведеву, МИД России и газете “Московский Комсомолец”.

Лидер группы Ленинград с большим энтузиазмом воспринял предложение экс-мэра Екатеринбурга.

– ***** вопрос. Я, *****, легко справлюсь с этой ******. Не сложней, чем ****** тексты песен и ******* на гитаре. Жека может расслабиться. А те, кому что-то не нравится, могут спокойно пойти на ***, например, — отреагировал в соцсетях Сергей Шнуров.

Как стало известно позже, изначально Евгений Ройзман хотел передать свой аккаунт в Twitter на аутсорс пресс-службе екатеринбургского профсоюза учителей труда и физкультуры, однако потом счел организацию недостаточно профессиональной.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10.20 / Убивающие взглядом

01.11.20 / Внук Молотова задержан на протестной акции в Кракове

14.05.22 / Эрдоган – Турция не поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО

17.07.21 / Китайский космический зонд «Тянвэнь-1» сфотографировал поместье Дмитрия Рогозина

25.12.20 / Мужчина вышел из комы и не узнал себя

16.08.22 / 95-летняя актриса Джина Лоллобриджида баллотируется в сенат Италии

19.07.22 / «Купается в наших деньгах» — Bild о доходах России от экспорта энергоресурсов

11.12.21 / На новогодние выходные ГИБДД отключит камеры фиксации нарушений ПДД

03.01.22 / Жерар Депардье воспользуется программой по возврату россиян-эмигрантов на Родину

22.10.21 / Настя Ивлеева после развода с Элджеем поделилась планами на личную жизнь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика