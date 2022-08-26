Мнение: Почему мы дружим с Ираном и КНДР

Министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что дружба КНДР и России будет вечной (ссылка). И если мы посмотрим на карту, мы обнаружим, что министром двигал трезвый политический расчёт. КНДР расположена рядом с двумя странами-гигантами, Россией и Китаем. Другие соседи — вассалы США, с которыми, как показывает опыт, строить отношения невозможно. Тут и вариантов-то нет: Северной Корее нужно дружить с Россией, иначе никак.

Вместе с тем некоторые комментаторы пишут, будто дружить с КНДР позорно, и что Россия должна стыдиться таких друзей. Дескать, в мире есть страны-изгои, и соглашаясь на дружбу с ними, мы сами себя определяем в низшую касту государств.

На мой взгляд, ситуация строго противоположная. Позорно дружить не с КНДР, а с США, так как дружба с США подразумевает унижения, выходящие далеко за пределы экологичного БДСМ. Американцы требуют от своих вассалов чудовищных жертв: как в фильмах про молодёжные банды, главари которых развлекаются, отправляя приспешников на самоубийственные задания.

Просто прочтите новости. Американцы заставляют Украину, Прибалтику, Польшу, Финляндию и, например, Тайвань задирать могущественные ядерные державы, которые мешают США. Иногда провокация переходит в прямую агрессию, и в этом случае американцы позволяют своим вассалам в одиночку погибнуть за американский флаг. Других вассалов американцы заставляют уничтожать собственную экономику — опять-таки, ради выгоды США. Германия, Франция и Япония — свежие примеры. Наконец, если в стране, которая дружит с США, появляется политик, хоть немного заботящийся об интересах собственного государства, из Вашингтона такому политику приказывают покончить с собой, как минимум в политическом смысле. Янукович приказ выполнил, и едва не был убит боевиками. Башар Асад приказ выполнять отказался, и американцы чуть было не вбомбили Сирию в каменный век. Кстати, это стало для Сирии меньшим злом, так как если бы Башар Асад ушёл или был убит, то на месте Сирии было бы сейчас злое террористическое государство.

Всё это доказывает, что дружить с США — позорно. Дружба с США означает преступную слабость, означает предательство своего народа и своего государства.

Представьте себе только Украину, которая сохраняла бы по отношению к США вооружённый нейтралитет! Она была бы полностью мирной, с Крымом и Донбассом, с крепкой гривной, с растущей экономикой и с дешёвым газом. И для всего этого было бы достаточно просто отказаться вставать на колени перед американским послом.

Что касается КНДР и Ирана, то это независимые страны, которые, несмотря на свой относительно небольшой размер, вот уже несколько десятилетий крепко держатся, отражая агрессию США. В этом тяжёлом противостоянии куётся крепкий национальный характер. С такими народами Россия не только может, но и должна дружить. Это вам не слабенькие немцы, которые целуют ботинки «беженцам» и покорно сами себе перекрывают газ. Вот с немцами иметь дела действительно неприятно. Их сервильность, их вороватость, их готовность выполнить самое грязное или опасное поручение США делает их ненадёжными партнёрами.

Из свежего. Немцы украли русский газ, который предназначался Индии (ссылка). Получили копеечную прибыль, ухудшив свою и без того уже насквозь мокрую репутацию. Ура, немного навредили России, Байден при встрече одобрительно похлопает герра Шольца по плечу. А тысячи немецких бизнесменов вынуждены теперь сидеть на переговорах в положении проштрафившихся просителей: «Дорогие немцы, вам можно доверять? Вы не кинете нас, как кинули русских? Мы не хотим рисковать. Давайте пропишем в договоре полную предоплату и цену на 10% выше обычного».

А вот закономерная реакция Индии. Глава делегации индийцев на БРИКС заявила, что партнёры могут помочь России преодолеть санкции США. Партнёры — это сама Индия, а также Китай, Бразилия и ЮАР (ссылка).

В современном мире друг США — это всегда иуда, предатель собственной страны. Быть другом США — большой позор. Что же касается независимых стран, будь они бедными или богатыми, то Россия должна выстраивать с ними нормальные партнёрские отношения, это правильно со всех сторон. Если американцы нами недовольны — тем лучше. Чем быстрее ковбои осознают, что их время ушло, тем полезнее будет и для нашей планеты, и для самих США.