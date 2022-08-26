В Москве проходит тестовое голосование перед выборами в сентябре

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26.08.2022, 11:50, Разное
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Тестовое голосование дает москвичам возможность ознакомиться с процессом ДЭГ. Им предстоит ответить на вопрос: “Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?”.

Разработчики должны удостовериться, что система ДЭГ работает корректно, информация обновляется максимально оперативно, а интерфейс и процедуры голосования удобны и доступны для пользователей и членов избирательных комиссий.

На некоторых участках проведут стресс-тест. Для отработки действий в экстренной ситуации там отключат электричество. Все участки оснастят дополнительными устройствами с автономным питанием и сим-картой.

Стать участниками тестирования могут обладающие избирательным правом москвичи, которые зарегистрированы в районах, где пойдут выборы. Необходима полная учетная запись на портале mos.ru.

Москвичи будут выбирать муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Проголосуют жители всех районов столицы, кроме Щукина и Троицкого и Новомосковского округов.

Для участников электронного голосования пройдет акция “Миллион призов”. Среди них разыграют 100 автомобилей и сертификаты на три, четыре, пять и 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.


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