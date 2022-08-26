Правительство США готовит мир к раскрытию информации об инопланетянах

В своем недавнем интервью Ник Поуп выразил обеспокоенность тем, что первый контакт с инопланетной цивилизацией может вызвать страх и глобальный хаос.

Он предположил, что мировые правительства, которые когда-то считали инопланетную жизнь второстепенной верой, теперь могут быть на грани выяснения правды о том, одни ли мы во Вселенной.

Ник Поуп 21 год работал в британском министерстве обороны (МО). С 1991 по 1994 год он был руководителем проекта Министерства обороны США по изучению НЛО. Он сказал, что за время своей работы в МО он столкнулся с несколькими заслуживающими доверия случаями НЛО. Один из таких случаев связан с фотографией из инцидента в Кальвине.

В интервью британской независимой газете The Sun, опубликованном 31 марта 2022 года, Поуп объяснил, что установление человечеством контакта с внеземной цивилизацией станет самым «удивительным, разрушающим парадигму моментом в истории человечества». В то же время он сказал, что первое взаимодействие вызовет страх и панику, которые заставят народы мира объединиться.

Он предупредил: «Точно так же, как мир отреагировал на пандемию, первый контакт может привести к глобальному хаосу. Если это реакция на что-то относительно известное, то какой будет реакция на что-то действительно новое и необычное?»

По его словам, для некоторых людей контакт с инопланетянами был бы катастрофическим потрясением, поскольку они не смогли бы справиться с иной реальностью. Он считает, что контакт с инопланетянами стал бы самым большим потрясением для всех религий.

Поуп также рассказал о других последствиях контакта с инопланетянами.

Эксперт сказал, что «первый контакт приведет к войне между государствами за инопланетные технологии. Он считает, что первый контакт с Землей был бы высшей опасностью, но также и прекрасной возможностью для человечества расширить свои познания о Вселенной.

Кроме этого, борьба с инопланетным вторжением не была бы хорошей идеей, поскольку Поуп считает, что люди обладают примитивными технологиями.

Ранее Поуп сказал The Sun: «Это похоже на айсберг, когда многое из этого видно, но многое из того, что происходит, делается за закрытыми дверями, строго засекречено и глубоко изолировано».

По мнению эксперта, один из нижеприведенных сценариев будет верным:

– Нас посещают инопланетяне, но никто в правительстве не знает.

– Нас посещают инопланетяне, но в правительстве знают и скрывают это.

– Нас посещают не инопланетяне, но в правительстве продвигают идею о том, что нас посещают инопланетяне.

Он предположил, что всплеск активности обсуждения НЛО в США выглядит так, будто кто-то к чему-то готовится. Это говорит о том, что в «правительстве больше не могут хранить секрет», и пора начинать раскрытие.

Тем временем в Конгрессе США, где разрабатываются, обсуждаются и принимаются законы, четкие и ясные определения имеют первостепенное значение. Поскольку экипажи военных самолетов все чаще сталкиваются с неопознанными летающими объектами (НЛО), законодатели недавно внесли несколько поразительных изменений в определение понятия “НЛО”. Ключевой из них: взрывоопасный намек на то, что некоторые НЛО имеют нечеловеческое происхождение.

Как впервые сообщил исследователь Дуглас Джонсон, законопроект, единогласно одобренный Специальным комитетом Сената по разведке, переименовывает НЛО в “неопознанные аэрокосмические и подводные явления”. Расширение определения за счет включения объектов в космосе и под океанами значительно расширяет сферу деятельности нового крупного офиса, которому Конгресс поручил расследование НЛО.

Пересмотренное определение “НЛО” также включает “транссредные” объекты, которые, по словам законодателей, “переходят между космосом и атмосферой, или между атмосферой и водоемами”.

Короче говоря, члены ключевого комитета по национальной безопасности считают, что объекты неизвестного происхождения демонстрируют удивительно передовые технологии, беспрепятственно перемещаясь между космосом, атмосферой и водой. В отчете, сопровождающем законопроект, отмечается, что “транссредные угрозы национальной безопасности США растут в геометрической прогрессии”.

С трудом верится, что законодатели включили бы столь необычные формулировки в публичное законодательство без убедительных доказательств. Возможно, члены Конгресса видели секретные данные датчиков, которые побудили бывшего директора национальной разведки при президенте Трампе заявить, что НЛО демонстрируют “технологии, которых у нас нет [и] от которых мы не способны защититься” (помимо нескольких других комментариев, вызывающих удивление).

Самое поразительное, что новое определение НЛО, данное Конгрессом, исключает “антропогенные” объекты.

За последние семь десятилетий большинство случаев наблюдения НЛО были связаны с “антропогенными” объектами, такими как неправильно идентифицированные самолеты, воздушные шары, спутники или беспилотники. Однако теперь, по мнению Конгресса, “антропогенные” объекты “не должны рассматриваться под определением как неопознанные аэрокосмо-подводные явления”.

Более того, согласно директиве Конгресса, объекты, идентифицированные новым управлением по НЛО “как антропогенные… будут переданы в соответствующие подразделения [Министерства обороны и Разведывательного сообщества] для дальнейшего анализа”.

Короче говоря, Конгресс заставляет правительство сосредоточиться на объектах, которые не являются “антропогенными”.

Представьте, что новое управление по НЛО обнаружило высокотехнологичный беспилотник, летающий в чувствительном воздушном пространстве. Согласно законопроекту, независимо от происхождения беспилотника – китайского, российского или иного – офис по НЛО должен немедленно прекратить расследование и передать дело другой правительственной структуре.

Это подразумевает, что члены сенатского комитета по разведке считают (на единодушной, двухпартийной основе), что некоторые НЛО имеют нечеловеческое происхождение. В конце концов, зачем Конгрессу создавать и поручать новому мощному ведомству расследование не “антропогенных” НЛО, если таких объектов не существует?

Не заблуждайтесь: То, что одна из ветвей американского правительства намекает на то, что НЛО имеют внеземное происхождение, является взрывоопасным событием.

Это также часть замечательного сдвига в официальном отношении к НЛО.

В конце 1940-х и начале 1950-х годов многие высокопоставленные правительственные чиновники считали, что НЛО имеют “межпланетное” происхождение. Но серия до сих пор необъяснимых встреч летом 1952 года вызвала опасения оборонных и разведывательных ведомств по поводу национальной безопасности в условиях холодной войны. В результате правительство США начало кампанию по “развенчанию” и дискредитации всех случаев наблюдения НЛО, независимо от степени их достоверности. На протяжении десятилетий официальные лица высмеивали любые предположения о том, что НЛО имеют внеземное происхождение.

Сейчас это уже не так.

В дискуссиях и интервью администратор НАСА Билл Нельсон предположил, что НЛО, с которыми в последние годы столкнулись экипажи военных самолетов, имеют потустороннее происхождение. (Следует отметить, что НАСА “полным ходом” проводит беспрецедентное научное исследование НЛО).

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что НЛО могут “представлять собой иную форму жизни”. По словам Джеймса Вулси, бывшего директора ЦРУ, “происходит нечто такое, что удивляет… опытных пилотов”.

В то время как летчики, прошедшие подготовку в Top Gun, по-прежнему убеждены, что наблюдали объекты “не от мира сего”, директор национальной разведки Аврил Хейнс – лучший шпион Америки – не исключает внеземного происхождения НЛО.

Более того, бывший президент Клинтон рефлекторно ссылается на высокую вероятность существования потусторонней жизни во Вселенной, когда его спрашивают об НЛО. В свою очередь, бывший президент Обама открыто рассуждал о контакте с внеземной жизнью, когда его спросили о недавних встречах военных с НЛО.

После того, как обычные хихиканья и ухмылки, которые все еще сопровождают любое упоминание “НЛО”, утихли, и Клинтон, и Обама приняли серьезный, деловой тон при обсуждении этой темы. Клинтон, в частности, упрекнул телезрителей за смех, когда ведущий спросил его об НЛО. Следует отметить, что бывшие президенты продолжают получать от правительства самые секретные разведывательные сведения.

Неудивительно, что этот замечательный сдвиг в отношении к НЛО способствует более широкому и насыщенному обсуждению этого феномена.

Комик и политический комментатор Билл Махер, например, недавно предположил, что НЛО намеренно раскрывают себя пилотам истребителей.

Возможно, он в чем-то прав. Геометрически воссозданная траектория полета известного НЛО, обнаруженного в 2015 году у восточного побережья США, показывает, что объект отреагировал на попытку истребителя ВМС подкрасться к нему сзади. Важно отметить, что движение объекта свидетельствовало не о враждебности, а о желании быть замеченным экипажем самолета, который в итоге “подлетел прямо к этому объекту”.

НЛО, участвовавший в знаменитом инциденте 2004 года “Тик-Так”, появился на радаре в точном месте назначения, известном только небольшой группе летчиков и операторов радаров. Десять лет спустя два истребителя едва не столкнулись с НЛО, зависшим в точном месте и на высоте подлёта к военному полигону.

По словам Махера, некоторые НЛО перемещаются и позиционируют себя таким образом, что их присутствие становится очевидным для экипажей военных самолетов, находящихся поблизости.

Поскольку Конгресс открыто предполагает, что НЛО имеют внеземное происхождение, такое поведение особенно интригует.