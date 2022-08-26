 

В Пекин вернулись ночные автомобильные ярмарки

26.08.2022, 6:40, Разное
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После окончания периода коронавирусных ограничений в Пекин вернулись так называемые автомобильные ярмарки. Как передаёт NTD, толпы людей прохладными вечерами и ночами снова приходят на специализированные стоянки, где продавцы предлагают товары прямо с багажников своих автомобилей. Раньше торговля на улице считалась низкостатусной, но теперь люди ищут любые способы, чтобы заработать, поскольку многие предприятия закрылись в разгар пандемии.

В Пекин вернулись так называемые автомобильные ярмарки. Толпы людей прохладными вечерами и ночами снова приходят на специализированные стоянки, где продавцы предлагают товары прямо с багажников своих автомобилей.

В период строгих коронавирусных ограничений такие мероприятия были под запретом. Однако теперь они не просто вернули былую популярность, но и стали одним из главных развлечений жителей столицы.

Владельцы малого бизнеса спешат заработать на спросе.


ПРОДАВЕЦ: Я закрыл свой обычный магазин не из-за COVID-19, и, следовательно, у меня дома осталось много товара. Эти рынки помогают торговле. Здесь много потенциальных клиентов, так что это также хороший способ увеличить доход.

Раньше торговля на улице считалась низкостатусной. Но теперь люди ищут любые способы, чтобы заработать, поскольку многие предприятия закрылись в разгар коронавируса.

ПРОДАВЕЦ: Популярность ночной рыночной экономики действительно отражает состояние экономики в целом. Люди охотнее выходят на улицу и ходят по магазинам, и это хороший знак. Но, честно говоря, я не очень много зарабатываю, продавая такие безделушки.

Тем не менее в Китае продолжает действовать политика в отношении коронавируса, которая звучит как «ноль терпимости». Её критикуют за то, что меры зачастую слишком жёсткие и наносят больше вреда, чем сам ковид. Так, в районах, где выявляют заболевших, людям запрещают выходить из домов даже за товарами первой необходимости и едой.

Дата выхода в эфир 25 августа 2022 года.


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