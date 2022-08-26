Мнение: Проблема использования Радиоцентра №5

Проблема использования Радиоцентра №5

Хочу описать ситуацию с радиостанциями в Калининградской области. У нас не глушат радиостанции недружественных государств: Литвы, Польши и т. д. ВООБЩЕ. Они у нас крутят свою пропаганду на таких частотах, как 93.0, 95.3, 95.7, 99.1, 99.5, 99.9, 102.3, 103.2, 104.8, 105.0, 105.7, 107.7. Почти все эти частоты работают в центре Калининграда. Почему наше государство с этим не борется? Почему мы не запускаем свои радио на их территории?

У нас есть радиоцентр №5, самый большой СВ-передатчик В МИРЕ. И он не работает. «В связи с принятыми директивными органами решением от 25.11.88 г. по прекращению с 30 ноября 1988 г. глушения зарубежных радиостанций, на КОРТПЦ было демонтировано 30 коротковолновых передатчиков».

Сегодня Радиоцентр №5 оснащен современным радиопередающим оборудованием, является одним из наиболее мощных и эффективных передающих вещательных центров в Российской Федерации.

Это единственный в России центр мощного радиовещания, обладающий возможностью охвата вещанием аудитории слушателей более 200 миллионов человек населения в странах Восточной и Западной Европы. Эксплуатируется с 1974 года.

Это самая мощная СВ-радиостанция в мире.

Считаю необходимым поднять общественный резонанс и добиться ответа от Роскомнадзора и других гос. органов с целью заглушить/запустить свои радиостанции на вражеских частотах.

https://t.me/zastavnyii/1280 – цинк

Видео из Большаково 2015-го года, где расположен Радиоцентр №5.

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