 

Создана установка для разработки долговечных органических батарей

26.08.2022, 1:00, Разное
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Ученые разработали установку для создания органических батарей с повышенным сроком эксплуатации. Это поможет производить эффективные и долговечные аккумуляторы с повышенной емкостью.

Экспериментальная установка создана совместными усилиями российских и немецких ученых. Она помогает исследовать процессы разряда и заряда органических батарей более подробно. Приспособление позволит наладить массовое производство экологичным литий-ионных аккумуляторных батарей.

Сейчас проблема производства чистых и энергоэффективных батарей стоит остро, так как классические аккумуляторы вредят окружающей среде, ведь попадают на свалки в огромных количествах и не утилизируются должным образом.


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