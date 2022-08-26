Создана установка для разработки долговечных органических батарей

Ученые разработали установку для создания органических батарей с повышенным сроком эксплуатации. Это поможет производить эффективные и долговечные аккумуляторы с повышенной емкостью.

Экспериментальная установка создана совместными усилиями российских и немецких ученых. Она помогает исследовать процессы разряда и заряда органических батарей более подробно. Приспособление позволит наладить массовое производство экологичным литий-ионных аккумуляторных батарей.

Сейчас проблема производства чистых и энергоэффективных батарей стоит остро, так как классические аккумуляторы вредят окружающей среде, ведь попадают на свалки в огромных количествах и не утилизируются должным образом.