 

СМИ сообщили о разработке британцами жвачки от коронавируса

26.08.2022, 1:00, Разное
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Ученые провели исследование и создали на основе искусственного белка ACE2, полученного из клеток салата латук, жвачку от коронавируса. Преимущество средства в том, что оно снижает активность патогена, сокращает количество частиц вируса во рту и ускоряет его полное уничтожение иммунной системой.

Эксперименты проводили в Великобритании сотрудники Школы стоматологии Пенсильванского университета. Они обратили внимание, что новый белок ACE2 снижает концентрацию частиц коронавируса в слюне, что минимизирует риск заразить других людей во время кашля.

В процессе исследования жвачку протестировали на людях, которые заражены штаммами коронавируса Delta и Omicron. Результаты подтвердили эффективность средства, так как концентрация частиц вируса сократилась на 95%, а оставшиеся патогены были не такими активными.


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