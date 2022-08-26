Наряды, которые можно смело включать в капсулу: трендовые тенденции женских платьев на осень-2022

Платье можно носить не только весной и летом, но также осенью и зимой. Это универсальная одежда, в которой каждая женщина будет выглядеть просто потрясающе.

Осенью важно правильно подобрать для себя модель наряда, учитывая то, что покрой, текстура и даже цвет должны быть максимально подходящими для прохладного сезона. Вот несколько отличных вариантов.

Прозрачные платья

Несмотря на то что осенью достаточно прохладно, отличным решением станет выбор прозрачного наряда, который оставляет нижнее белье видимым.

Это помогает сделать образ откровенным и чувственным.

Платья с вырезами

Если еще не было возможности приобрести для себя такой наряд, то сейчас самое время это сделать. Платья с вырезами точно будут в тренде осенью 2022 года.

Мода на вырезы пришла к нам из 90-х годов, и сейчас это снова самый настоящий тренд. Если на улице довольно прохладно, то можно носить такой наряд вместе с колготками и кожаной курткой.

Цветочные платья

Платья с цветочным принтом обязательно должны быть в капсульном гардеробе, и они просто незаменимы для осени.

Такой наряд отличается тем, что придает образу романтический и утонченный внешний вид. Цветочное платье подходит совершенно для любого повода. В зависимости от выбранной длины, его можно надеть на свадьбу или просто в офис.

Роскошное женское платье

Роскошные наряды должны присутствовать в гардеробе каждой женщины.

Этой осенью классическое черное платье снова станет просто безошибочным вариантом. Кроме того, можно найти и другие, не менее элегантные модели.

Короткие платья

Чтобы выглядеть модно и роскошно, нужно иметь в своем гардеробе короткое платье.

Если сочетать его с правильно подобранными аксессуарами и обувью, можно создать гламурный или непринужденный вид.

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Это идеальный наряд для совершенно любого случая.

С романтическими мотивами

Платья с романтическими нотками отлично подойдут для осени.

Такой наряд не только выглядит фантастически, но и придает образу нежность и женственность.

Платье с корсетом

Чтобы придать своему образу определенную нежность и чувственность, стоит дополнить свой образ при помощи корсета.

Кроме того, это помогает подчеркнуть фигуру и сделать ее более привлекательной.

Кожаное платье

Кожаные вещи должны быть в совершенно любом осеннем гардеробе. Это довольно смелая и даже несколько провокационная вещь.

Можно выбрать как короткое платье, так и длины миди. Это самый настоящий тренд осени 2022 года.

Асимметричный покрой

Платье асимметричного покроя просто необходимо иметь в своем гардеробе осенью. Такой наряд помогает сделать образ одновременно элегантным и чувственным.

Чтобы сделать внешний вид просто невероятным, стоит дополнительно добавить пояс. Этот элемент поможет каждый раз выглядеть по-новому. Например, если хочется что-то элегантное, то хорошим вариантом станут цепочки. Если же есть желание создать рокерский образ, то ремень с заклепками подойдет просто идеально.

Преимущество такого наряда заключается в том, что для каждого случая есть своя собственная версия.

Важно правильно подобрать обувь. Если хочется получить более изысканный наряд, то стоит сочетать платье с каблуками. Однако если предпочитаете стиль кэжуал, то отличным вариантом станут балетки.