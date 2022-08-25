Асимметричная рубашка, блузка с рюшами и клеш: восемь «стройнящих» моделей одежды из батика для полных женщин

Батик – древнее искусство росписи на ткани. Сегодня оно особенно популярно, необычная техника рисования на текстиле пришлась по вкусу модникам по всему миру. И хотя батик чаще всего используется в качестве офисной формы, модели из него можно носить и на каждый день. Вот несколько вариантов одежды из батика для женщин с пышными формами.

Жакет с традиционным рисунком

Это модель, на которую всегда можно положиться тем, кто желает скрыть несовершенства фигуры. Она довольно проста, такой жакет может быть как на застежке, так и без нее. Если вам удобно, добавьте пару пуговиц спереди. Выбор мотивов батика также важен для создания эффекта стройности. Как и в примере выше, вы можете выбрать традиционный батик с плотным мотивом и не слишком крупными элементами рисунка.

Комбинированная модель рубашки на запах

Вы можете сделать рубашку из батика с мотивом «мачете» из комбинации черной хлопчатобумажной ткани. Черный цвет подходит для маскировки пышных форм, чтобы выглядеть стройнее. Выберите асимметричные модели моделью с приталенным силуэтом.

В отличие от обычного кимоно, эту рубашку из батика не нужно подчеркивать ремешком на талии, чтобы ее можно было использовать для формальной атмосферы. Не забудьте добавить ткань с мачете, которую вы используете, на переднюю часть и запястье, чтобы она оставалась видимой.

Платье-миди

Если вам наскучила одна и та же модель топа из батика, вы можете выбрать платье-миди, чтобы выглядеть стройно. Это миди-платье может замаскировать полное тело, чтобы сделать его стройным, если вы используете правильный мотив узора и модель.

Платье, которое вам подойдет лучше всего, — это платье А-силуэта с шанхайским воротником. В качестве мотива батика выберите плотный и не слишком широкий рисунок. Вы также можете объединить два мотива, чтобы сделать комбинированное платье-миди из батика, как показано на фото.

Блузка с рюшами

Блузки очень подходят для официальной атмосферы в офисе. Вы также можете использовать эту модель, чтобы выглядеть стройнее. Хитрость заключается в том, чтобы добавить к обычной блузке из батика рюши внизу.

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Многократный эффект пышности замаскирует лишние объемы. Вы также можете дополнить блузку двумя мотивами батика, чтобы она не была скучной. На руки можно нанести разные узоры.

Блузка-клеш

Эта модель блузки из батика мало чем отличается от блузки с рюшами и может легко добавить стройности любой фигуре. Раслешенная рубашка – это модель с широким низом. Она стройнит благодаря свободному крою в области бедер и живота. Вы можете комбинировать эту расклешенную блузу с темными цветами, чтобы еще больше подчеркнуть стройность.

Асимметричная рубашка

Асимметричная модель рубашки также является правильным выбором для создания стройного образа. Кроме того, что асимметричные модели делают фигуру стройнее, они также добавляют стильности. Данная модель выполнена с нестандартным кроем по краям рубашки.

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Это уникальное ход, чтобы замаскировать полное тело. Однако не забывайте сочетать асимметричную одежду из батика с темным низом, чтобы ноги тоже выглядели стройнее.

Рубашка с разрезными рукавами

Часть тела, которая иногда делает женщин в теле менее уверенным в себе, — это руки. Чтобы преодолеть это, вы можете носить одежду из батика с разрезными рукавами. Это сделает ваш образ не только стройным, но и роскошным. Если вы хотите носить эту модель батика, выберите самый подходящий для себя рисунок и оттенок, чтобы чувствовать себя шикарно.

Костюм-юбка А-силуэта

Чтобы выглядеть стройнее, вы можете выбрать костюм с юбкой, но особого силуэта. Костюмы – хороший выбор, если вам наскучила одна и та же модель. Чтобы одежда выглядела официально, сделайте простой темный топ с акцентами из батика на запястье. Затем наденьте пышную юбку с моделью А-силуэта, которая сможет замаскировать несовершенства тела.

Вы можете использовать этот костюм, чтобы пойти на официальные или полуофициальные мероприятия. Но в целом, вы можете выбрать любую из моделей, описанных выше, и будете выглядеть роскошно в любой ситуации. Полные женщины не должны ограничивать себя в выборе одежды. Сегодня есть возможность для каждого выбрать ту модель, которая нравится и дарит ощущение уверенности в себе.