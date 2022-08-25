 

CBC News – Канада намерена передать Германии оставшиеся пять турбин для «Северного потока» — чтобы выручить друзей

25.08.2022, 12:40, Разное
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Германия попросила Канаду вернуть оставшееся оборудование для «Северного потока — 1», чтобы не усугублять энергетический кризис в Европе, пишет CBC News. Канадцы опасаются, что в случае отказа отдать турбины ответственность за нехватку газа у европейцев ляжет на них.


AP

В июле правительство Канады разрешило отправку шести турбин, проходивших техническое обслуживание в Монреале, обратно в Германию для последующей их передачи «Газпрому», пишет CBC News. Российская компания управляет газопроводом «Северный поток — 1», по которому Германия и другие европейские страны получают природный газ. 24 августа министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава по-прежнему намерена вернуть пять оставшихся турбин, несмотря на то, что «Газпром» ранее уже отказался принять одну. Тогда в компании сослались на технические неполадки и запросили дополнительные документы, подтверждающие, что оборудование не подпадает под западные санкции, пишет автор статьи.

«Нами было принято такое решение. Именно об этом нас попросила Германия», — сообщила Джоли CBC News. В статье подчёркивается, что украинская сторона осудила федеральное правительство Канады, которое согласилось снять санкции с Siemens Canada, чтобы вернуть турбины. Президент Зеленский заявил, что в Кремле такой шаг воспримут как проявление «слабости». Однако в Оттаве это решение считают необходимым для обеспечения поставок голубого топлива Германии и утверждают, что в случае отказа Канады вернуть оборудование Москва переложила бы ответственность за дефицит энергоносителей в Европе на западные страны, которые ввели санкции против России. А это, по замечанию автора материала, может сильно подорвать общественную поддержку Украины на Западе.

Министр иностранных дел Жоли отметила также, что Канада не хочет давать повод президенту РФ Владимиру Путину использовать энергоносители в качестве рычага давления на Европу. При этом украинский посол в Канаде Юлия Ковалёва призвала Оттаву отменить своё решение, огульно заявив, что РФ «очевидно» не примет турбину, прибывшую в Германию, и продолжит энергетический «террор» в Европе, пишет CBC News. В последние месяцы РФ сократила объём поставляемого по «Северному потоку — 1» газа до 20% от пропускной способности трубопровода, а на днях объявила, что в конце августа полностью приостановит газопоток на три дня с целью внепланового технического обслуживания.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CBC Power & Politics заявил, что Германия продолжит переговоры с Канадой, чтобы вернуть оставшиеся пять турбин. «Я думаю, что существует политическое понимание того, что мы будем сотрудничать, что мы друзья и что мы не будем играть по российским правилам», — цитирует издание слова Шольца. На этой неделе он был в Канаде с визитом, в ходе которого встретился с премьер-министром Джастином Трюдо. Украинский аналитик Орест Закидальский, отвечая на вопрос издания, сказал, что Канада должна была использовать приезд канцлера, чтобы отозвать решение о «бессмысленном» возвращении турбин. Тем не менее лидеры стран подписали «совместную декларацию о намерениях», в которой речь идёт об инвестировании в водородную отрасль, создании трансатлантического пути поставок между Канадой и Германий и начале экспорта водорода к 2025 году, пишет автор статьи.


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