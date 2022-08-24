 

В Москве начали выпускать оборудование для промышленной 3D-печати

24.08.2022, 16:45, Разное
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При помощи луча машина спекает порошковые полимеры в прочное изделие, после чего обрабатывает его. С помощью системы машинного зрения распознается и анализируется контур обрабатываемых деталей, что позволяет создать продукцию с максимальной точностью.

Производство расположено в Зеленограде. Предприятие выпускает лазерное оборудование для обработки металлических и неметаллических материалов, комплексы лазерной сварки, оборудование для 3D-печати изделий из металлопорошков, а также системы производительной высокоточной прецизионной резки.

Для развития промышленности Москвы технологии 3D-печати имеют большое значение, отметил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. По его словам, в столице действует более 30 инжиниринговых центров, около 20 компаний и образовательных учреждений ведут разработки в этой сфере.

“Например, московский производитель лазерного оборудования запустил в серийное производство усовершенствованную модель, которая применяется для лазерной обработки крупногабаритных изделий. В год предприятие может выпускать до пяти таких машин”, – уточнил он.

Напомним, что Москва экспортирует высокотехнологичную продукцию в 180 стран мира. Главные импортеры – Белоруссия, Индия, Казахстан и Китай. За последнее время столичный бизнес на 47% увеличил экспорт в Алжир, в 5,5 раз – в Данию, в 8 раз – в Сербию.

В общем объеме экспорта Москвы высокотехнологичный сегмент составляет более 15 миллиардов долларов. Это 27% от общероссийского показателя.


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