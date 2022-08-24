ВДНХ примет фестивали беспилотников и пенсионеров

ВДНХ остается одним из самых любимых мест для прогулок у жителей Москвы и гостей столицы. Особенно летом людям нравится посещать это место, поскольку здесь проходит множество различных мероприятий как для взрослых, так и для детей.

Так, на главной выставке страны уже в пятый раз пройдет международный фестиваль дронов и беспилотных технологий Rostec Drone Festival. Событие запланировано на 27 и 28 августа. Оно состоится на площади Промышленности ВДНХ.

В рамках фестиваля начнет свою работу первая в России академия дронов. Организаторы расскажут гостям много интересных фактов о беспилотниках, а также предложат попробовать поуправлять дроном.

Также гости смогут посетить выставочную зону, на которой будут представлены модели беспилотников, и игровую зону (дрон-футбол, дрон-хоккей, кибер-футбол, VR-активности).

27 августа на ВДНХ пройдет и другой фестиваль – Московский международной фестиваль пенсионеров. Мероприятие, партнером которого является городской проект “Московское долголетие”, пройдет впервые. В рамках фестиваля пройдет танцевальный ретрофлешмоб “Самый массовый танец твист”. Начало в 11:00.

Поучаствовать во флешмобе могут все желающие старше 55 лет. Ожидается, что на танцплощадку выйдут свыше 500 участников проекта “Московское долголетие”, и будет установлен рекорд по самому массовому танцу среди пожилых жителей столицы.

Финалисты творческого фестиваля “Московского долголетия” по направлениям “танцы” и “вокал” выступят на главной сцене. Начало в 14:00. Позже ученицы школы красоты и стиля “Королевская осадка” устроят здесь показ мод.

С 14:00 до 16:00 в летнем кинотеатре-лектории (строение 119в) пройдет показ художественного фильма “Серебряная астра”, состоящего из нескольких новелл. Лента расскажет зрителям об участниках проекта и возможностях, которые открываются в Москве для пожилых граждан.

В 10:30 в шахматном клубе (строение 102) начнется турнир в рамках Московского международного фестиваля. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте.