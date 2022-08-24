Скандалы: Чёрная дыра Украина

За полгода украинская экономика потеряла 113,5 миллиардов долларов

Похоже, демонтаж украинской государственности де-факто уже идёт полным ходом – даже если спецоперация прекратится завтра, удар, нанесённый экономике боевыми действиями, таков, что оправиться после нокдауна Украина уже не сможет. По расчётам аналитического центра при Киевской школе экономики KSE Institute, к экономическим потерям в 113,5 миллиардам долларов следует добавить и 50-миллиардную дыру в бюджете, которая, так или иначе, проявится к концу года. Экономики сегодня в стране просто нет.

Трое из четверых украинцев потеряли работу, девять из десяти живут за чертой бедности или нищенствуют. Две трети промышленных производств закрылись. Весь расчёт руководства страны строится на финансовых подачках от Запада, но Запад в последнее время резко сократил помощь режиму Зеленского, что несложно понять – кто будет отдавать долги, если режим падёт? А в тех условиях, которые сложились на сегодняшний день, ни режиму, ни государству не выжить.

Долгосрочный экономический прогноз, – честно отмечают эксперты KSE Institute, – таков, что вызывает сомнения в жизнеспособности государства. В 2023-2024 годах восстановление экономики ожидается на уровне максимум 4-6 процентов, а это крайне низкий уровень, поэтому не удивительно, что международные рейтинговые агентства указали рейтинг Украины как преддефолтный, прогнозируя снижение экономики на 40 процентов (в Киеве экономисты прикинули, что реально – на 60-70, не меньше). Это снижение, – поясняют эксперты S&P Global Ratings, – обусловлено резким снижением экспорта, инвестиций, а главное – потребления.

В Нацбанке Украины соглашаются с оценкой восстановления экономики на уровне 4-6 процентов, добавляя, что даже при самых оптимистичных сценариях Украина сможет за 2-3 года восстановить не более трети своего утраченного экономического потенциала. В S&P Global Ratings указывают, что, помимо закрывшихся промышленных производств, Украина уже безвозвратно потеряла пятую часть производственных мощностей, оставшихся на неподконтрольных ей территориях. И перспективы экономики, таким образом, «неясны». Сегодняшние преддефолтные рейтинги ещё слишком оптимистичны.

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”