NYP – почти три четверти американцев считают, что США «на неверном пути»

74% американцев убеждены, что их страна движется неправильным курсом, пишет New York Post со ссылкой на свежий соцопрос канала NBC News. Как отмечается в материале издания, при этом 58% респондентов уже настолько недовольны положением дел, что готовы выходить на улицы.



AP

Почти три четверти граждан США считают, что их страна идёт неверным путём, пишет New York Post, ссылаясь на исследование общественного мнения, проведённое американским каналом NBC News.

Как подчёркивается в материале NYP, 74% участников опроса согласились с утверждением, что США движутся в неверном направлении, а 58% из них заявили, что лучшие времена для страны остались позади.

По информации NYP, 61% респондентов признались, что настолько раздосадованы, что готовы выйти на акцию протеста и целый день носить по улицам плакат. В качестве лозунга, который мог бы быть на нём изображён, сторонники Демократической партии выбрали варианты: «За права женщин», «За право на аборт» и «Трампа под суд», а сторонники Республиканской — «Байдену — импичмент», «Защитим свою свободу» и «Защитим Вторую поправку» (Вторая поправка к Конституции США гарантирует гражданам право на хранение и ношение оружия. — ИноТВ), перечисляет корреспондент таблоида.

Опрос также показал, что рейтинг президента США Джо Байдена уже несколько месяцев кряду остаётся низким: его политику положительно оценили 42%, а отрицательно — 55%, пишет NYP. Таким образом, уровень поддержки лидера страны остаётся практически неизменным с октября 2021 года, отмечает корреспондент издания. А между тем до промежуточных выборов в США, на которых демократы рискуют утратить контроль над конгрессом, остаётся всего 77 дней, подчёркивает автор.

Опрос был проведён между 12 и 16 августа — то есть уже после того, как американский конгресс одобрил так называемый закон о снижении инфляции, включивший целый ряд инициатив в области климата и здравоохранения, говорится в материале New York Post.

Впрочем, исследование всё же подарило демократам хоть какую-то надежду на удовлетворительный результат на предстоящих выборах — судя по его итогам, демократический электорат стал сокращать отрыв от республиканского в плане интереса к намеченному на ноябрь голосованию, пишет таблоид. В частности, о большом интересе (от 9 баллов по десятибалльной шкале) к выборам заявили 68% сторонников Республиканской партии и 66% — Демократической, тогда как в марте разрыв между ними был на 17% больше, уточняет обозреватель NYP.

По мнению социологов, мобилизации демократического электората поспособствовало принятое в июне Верховным судом США решение отменить постановление, обязывающее федеральные власти страны гарантировать право на аборт, отмечает автор.