Из-за лесных пожаров в Коми наблюдается смог

По данным Министерства природных ресурсов этого региона, в Коми наблюдается задымление из-за лесных пожаров. Дым виден в Сосногорске и Ухте, а также в близлежащих деревнях. Однако опасности для населенных пунктов нет.

В среду Telegram-каналы сообщили, что Ухта превращается в Сайлент Хилл из-за смога и вездесущего запаха сажи.

Вниманию жителей Ухты, Сосногорска и близлежащих населенных пунктов. Министерство природных ресурсов Коми сообщает, что в Боровском (Кедвинском), Ухтинском, Союнском и Союнском лесничествах по-прежнему действуют лесные пожары. Из-за этого образуется дым, сообщается в Telegram-канале.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Коми отметили, что в настоящее время пожары тушат. Однако ситуация с лесными пожарами осложняется из-за аномально высоких температур без осадков. Региональное Министерство природных ресурсов утверждает, что опасности для населенных пунктов пожары не представляют.

Администрация Ухты сообщает, что местный отдел Роспотребнадзора контролирует загрязнение воздуха от лесных пожаров. Гражданам рекомендуется меньше находиться в помещениях и не открывать окна. На улице также следует пользоваться масками. Управление также рекомендует людям пить много несладкой жидкости и чаще убирать дома и в офисах.