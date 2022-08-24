 

Из-за лесных пожаров в Коми наблюдается смог

24.08.2022, 15:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По данным Министерства природных ресурсов этого региона, в Коми наблюдается задымление из-за лесных пожаров. Дым виден в Сосногорске и Ухте, а также в близлежащих деревнях. Однако опасности для населенных пунктов нет.
В среду Telegram-каналы сообщили, что Ухта превращается в Сайлент Хилл из-за смога и вездесущего запаха сажи.

Вниманию жителей Ухты, Сосногорска и близлежащих населенных пунктов. Министерство природных ресурсов Коми сообщает, что в Боровском (Кедвинском), Ухтинском, Союнском и Союнском лесничествах по-прежнему действуют лесные пожары. Из-за этого образуется дым, сообщается в Telegram-канале.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Коми отметили, что в настоящее время пожары тушат. Однако ситуация с лесными пожарами осложняется из-за аномально высоких температур без осадков. Региональное Министерство природных ресурсов утверждает, что опасности для населенных пунктов пожары не представляют.

Администрация Ухты сообщает, что местный отдел Роспотребнадзора контролирует загрязнение воздуха от лесных пожаров. Гражданам рекомендуется меньше находиться в помещениях и не открывать окна. На улице также следует пользоваться масками. Управление также рекомендует людям пить много несладкой жидкости и чаще убирать дома и в офисах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03.22 / Межгалактические девушки: 6 фильмов с женщинами в космосе

17.06.21 / Скандалы: Швейцарский след в деле Магомедовых

22.11.21 / Мнение: Силовая структура

24.11.21 / Мнение: Найдем мы для себя партнеров и союзников без Великобритании

02.09.21 / “Первый раз в первый класс”. Татьяна Навка, Сергей Лазарев и не только: кто из звезд впервые повел своих детей в школу

08.05.21 / В России введут акциз на кофе

10.07.21 / Ураган чувств: история любви капитана сборной Англии Гарри Кейна и Кэти Гудлэнд

12.07.22 / Чего испугались немцы? – Личное мнение

06.03.22 / Почему я заплакала? – Личное мнение

12.01.21 / Японского изобретателя робота-сборщика клубники внесли в базу «Миротворца»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика