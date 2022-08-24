Итальянец заразился одновременно ВИЧ, коронавирусом и обезьяньей оспой

По данным газеты Il Messaggero, это первый случай одновременного заражения ВИЧ-инфекцией, коронавирусной инфекцией и обезьяньей оспой в Италии. Основанием для этого послужило научное исследование, опубликованное в журнале Journal of Infection.

Мужчина, который находился в Испании в течение девяти дней, вернулся в США, чувствуя себя больным. У него была высокая температура, головные боли, боль в горле и сыпь на животе. Через три дня у него взяли анализ на COVID-19. 36-летний житель позвонил в больницу Катании на Сицилии после того, как на его левой руке появилась сыпь. У него также появились язвы по всему телу. Несмотря на то, что симптомы вируса почти исчезли, анализы подтвердили наличие у него ВИЧ и обезьяньей оспы.

Следует отметить, что итальянец не предохранялся при сексуальных контактах с членами испанского клуба, пока находился там.

Мужчина также страдает биполярным расстройством. Он принимает соответствующие лекарства. Через неделю после госпитализации житель был выписан из больницы.

Исследователи пишут, что “наш случай предполагает, что сексуальная активность могла быть преобладающим путем передачи”. Исследователи отмечают, что тест на оспу у мужчины оставался положительным и через 20 дней. Это говорит о том, что заразные болезни могут сохраняться в течение нескольких дней даже после медицинской ремиссии. Авторы статьи предлагают врачам рекомендовать соответствующие меры предосторожности.