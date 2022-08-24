 

Омбре на кудрявые волосы: 10 трендовых идей этого сезона

24.08.2022, 1:25, Разное
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Омбре на кудрявые волосы — это техника окрашивания вьющихся от природы волос, при которая они имеют более темный оттенок у корней, а затем постепенно становятся светлее по мере того, как цвет опускается к концам. Опытные колористы открывают для себя все больше и больше способов использования этой инновационной техники. Особенно красиво омбре выглядит на вьющихся волосах.

Темно-синий цвет

Если у вас кудрявые волосы, сделайте омбре темно-синего цвета с короткой стрижкой. Синий цвет подчеркивает многослойную форму и кудри.

Бордовое омбре

Окрашивание для девушек, которые любят выглядеть ярко. Выглядит очень красиво и необычно.

Эклектичный образ

Сочетание несочетаемого может выглядеть гармонично, если работу выполняет хороший мастер. Это окрашивание навевает ассоциации с образом морской богини.

Бирюзовое омбре выглядит романтично.

Смелый образ

Этот образ идеально подойдет для фестиваля или летней вечеринки! Но помните, что если вы хотите надолго сохранить пастельный цвет на волосах, то голову рекомендуется мыть как можно реже шампунем без сульфатов.

Кирпично-красный оттенок

Выберите смелый цвет, такой как этот кирпично-красный в двух оттенках, чтобы подчеркнуть текстуру ваших вьющихся локонов.

Медное омбре

Объемные длинные медные волосы с эффектом омбре выглядят как закат (главное фото). Если у вас рыжие волосы, попросите своего мастера осветлить концы балаяжем, не касаясь макушки.

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Естественный цвет

Если вы не любите яркие оттенки, то обратите внимание на классические варианты окрашивания.

Еще один пример удачного окрашивания, которое будет в моде этой осенью. Смотрится очень натурально и подойдет женщинам разных возрастов.

Пепельное омбре

Если у вас вьющиеся волосы и вы все еще сомневаетесь, подойдет ли вам омбре, то посмотрите на это фото.

Сочетание правильно подобранной цветовой гаммы и кудрей создает идеальную гармонию.


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