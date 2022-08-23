 

В Китае на фоне кризиса в строительной отрасли участились случаи спокойствия на улицах

23.08.2022, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На улицах китайских городов царят спокойствие и порядок, несмотря на попытки капиталистических стран подорвать доверие к коммунистической партии со стороны народа.

Об этом сообщает государственный канал CGTN.

В репортаже независимые журналисты развеяли все мифы про ипотечников, якобы вышедших на митинги из-за переноса сроков сдачи жилья. По словам ведущих, китайцы в последнее время стали даже более спокойными и патриотичными. В подтверждение этого были показаны прямые эфиры с камер видеонаблюдения в разных китайских городах.

Например, на кадрах с шанхайских улиц репортёры заметили лишь местных жителей, доверяющих решениям властей, и идущих со спокойной душой на работу. На видеозаписях из Сиани видно, что несмотря на гололёд, горожане предпочитают велосипеды и тем самым поддерживают свою страну и правительство в решительной и бескомпромиссной борьбе за экологию.

Тихо и спокойно также и в Пекине. Мысли граждан заняты проблемами на производствах, первоклассным выступлением сборной КНР на Олимпиаде, геополитическими победами Си Цзиньпина. Выдуманный лживыми западными СМИ ипотечный кризис нисколько их не тревожит.

В конце передачи были опубликованы результаты недавнего социологического опроса. Так, рейтинг одобрения Коммунистической партии вырос с 99,787% до 99,791%. Был проведён опрос о том, чего желают китайцы на Новый год: беспредела, коррупции, высокой смертности, проституции или дальнейшего стабильного и сытного существования с регулярным достижением требуемых показателей. За последний вариант проголосовало 100% граждан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02.22 / Анастасия Волочкова показала дорогую машину избранника

06.05.22 / Израиль сделал шаг в сторону выселения палестинцев с Западного берега

01.12.21 / В Греции ввели ежемесячные штрафы в 100 евро

03.05.22 / Польский учёный – в последние 20 лет никто так не разрушал Запад, как сам Запад

19.05.21 / Патриарх Кирилл: Российский народ сейчас обеспечен всем, кроме самого главного – госидеологии

10.10.20 / В мире: Греки повторили Нюрнбергский процесс над прорусской партией

25.08.21 / Мальчик с обложки альбома Nevermind подает в суд на группу Nirvana: “Неприятно, что меня видели голым”

27.12.21 / Кино на хлеб не намажешь

24.08.22 / Финляндия хочет избавиться от роли транзитного пункта для российских туристов на пути в Европу

07.08.22 / Мнение: Блюдо для любителей словесных баталий на темы морали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика