В Китае на фоне кризиса в строительной отрасли участились случаи спокойствия на улицах

На улицах китайских городов царят спокойствие и порядок, несмотря на попытки капиталистических стран подорвать доверие к коммунистической партии со стороны народа.

Об этом сообщает государственный канал CGTN.

В репортаже независимые журналисты развеяли все мифы про ипотечников, якобы вышедших на митинги из-за переноса сроков сдачи жилья. По словам ведущих, китайцы в последнее время стали даже более спокойными и патриотичными. В подтверждение этого были показаны прямые эфиры с камер видеонаблюдения в разных китайских городах.

Например, на кадрах с шанхайских улиц репортёры заметили лишь местных жителей, доверяющих решениям властей, и идущих со спокойной душой на работу. На видеозаписях из Сиани видно, что несмотря на гололёд, горожане предпочитают велосипеды и тем самым поддерживают свою страну и правительство в решительной и бескомпромиссной борьбе за экологию.

Тихо и спокойно также и в Пекине. Мысли граждан заняты проблемами на производствах, первоклассным выступлением сборной КНР на Олимпиаде, геополитическими победами Си Цзиньпина. Выдуманный лживыми западными СМИ ипотечный кризис нисколько их не тревожит.

В конце передачи были опубликованы результаты недавнего социологического опроса. Так, рейтинг одобрения Коммунистической партии вырос с 99,787% до 99,791%. Был проведён опрос о том, чего желают китайцы на Новый год: беспредела, коррупции, высокой смертности, проституции или дальнейшего стабильного и сытного существования с регулярным достижением требуемых показателей. За последний вариант проголосовало 100% граждан.

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