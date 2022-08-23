«Нельзя сажать бизнесменов за намерение участвовать в выборах» – Лукашенко раскритиковал преследование Трампа

Во время визита на металлопрокатный завод в Миорах президент Беларуси Александр Лукашенко подверг резкой критике недавние обыски в доме Дональда Трампа .

Уголовное дело против бывшего американского лидера имеет политический характер и связано с его намерением участвовать в президентских выборах, уверен Лукашенко.

Общаясь с заводчанами, он допустил, что предоставит Трампу политическое убежище, а также поможет ему перевести бизнес на белорусскую территорию – территорию законности и порядка.

– В этой Америке, конечно, беспредел и беззаконие творятся. Вот я иначе не могу сказать. Захотел Трамп на выборы пойти – бац, уголовное дело. Ну понятно всё, такие у них методы. Люди хотели за него проголосовать, собрали, наверное, какие-то подписи за его выдвижение, и тут на их кандидата заводят уголовное дело. Это уже фашизм чистой воды. Нельзя сажать бизнесменов за намерение участвовать в выборах, – заявил президент Беларуси.

Лукашенко отметил, что если дела Трампа пойдут совсем плохо, белорусская сторона предложит ему контракты на постройку зданий исполкомов в Волковыске, Бобруйске, Турове и Давид-Городке.

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