Петербуржцы пожаловались на обновленные платежки за капитальный ремонт

Жители Санкт-Петербурга предложили депутату Николаю Бондаренко идею создания контрольного органа для проверки счетов по капитальному ремонту.

Петербуржцев озадачила новая платежная система, которая больше не показывает, сколько и за что должны платить горожане. Строка взысканий за капитальный ремонт переехала в квитанциях в «исходящий баланс», но далеко не все плательщики просматривают его и уже скоро их осчастливили «письма счастья» и пени.

Должники направили в Государственную жилищную инспекцию и Николаю Бондаренко идею по созданию отдельного органа, который бы проверял квитанции и разобрался с непрозрачной системой начисления платежей за капремонт.

В самом ФКР пытались объяснить появление «должников» тем, что ведомство решило собрать с горожан деньги за прошлые месяцы, но вот подвела система. Более того, ведомство год не уведомляло клиентов о долгах.