 

В центре внимания – пациент: Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи

23.08.2022, 14:27, Разное
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Решение о создании скоропомощных комплексов в больницах принято в 2018 году. Они появятся на базе НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Боткинской больницы, ГКБ №15 им. О.М. Филатова, ГКБ им. В.М.Буянова, ГКБ им. В.В. Вересаева и ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова.

“Каждый комплекс – это полноценная больница с приемным и диагностическим отделением, операционными, реанимацией и тысячами единиц самого современного оборудования. В общей сложности – более 600 суперсовременных коек, половина из которых – реанимационные”, – рассказал Собянин.

Пациенты будут проводить в скоропомощных комплексах от нескольких минут до суток. Врачи проведут обследование, поставят диагноз, окажут срочную помощь и прооперируют при необходимости. Благодаря новым комплексам до полумиллиона человек в год будут получать эффективную и своевременную экстренную помощь, подчеркнул мэр.

Основные положения нового стандарта включают шесть составляющих. Медики разработали 87 пошаговых алгоритмов, которые охватывают 96% всех поводов для обращения за экстренной помощью. Алгоритмы описывают действия членов скоропомощного комплекса.

Сотрудники скоропомощных комплексов должны обладать высоким профессионализмом и умением работать в команде. Правительство Москвы проведет открытый конкурсный набор около двух тысяч медработников.

Для скоропомощных комплексов разработан единый стандарт оснащения оборудованием. В них поставят более 10 тысяч единиц новейшего оборудования, уточнил мэр.

В зависимости от состояния пациентов их потоки разделят на три категории. Самых “тяжелых” пациентов без промедления направят в реанимацию или в экстренную операционную.

Скоропомощные комплексы будут работать в цифровой среде. До прибытия скорой врачи получат доступ к медицинской документации пациента в электронном виде. Для принятия решений будет использоваться цифровой помощник врача, действующий на технологиях искусственного интеллекта.

В центре внимания для работников скоропомощного комплекса будет пациент, подчеркнул Собянин. Элементы дизайна корпусов будут делать пребывание в них психологически комфортным. Пациенты получат обезболивание по новейшим протоколам. Координаторы стационаров помогут освоиться в незнакомой обстановке, собрать информацию о пациенте и прочее.

“Впервые в практике московского здравоохранения специальные условия будут созданы для близких и друзей пациентов: комфортные комнаты ожидания, кабинеты психологической поддержки и кафе. Близкие смогут получить максимум информации о состоянии пациента, планируемых манипуляциях, перспективах выписки домой или перевода в другие отделения. Функции операторов специальных колл-центров возьмут на себя сотрудники социальной защиты”, – рассказал Собянин.

Напомним, что в Москве строятся около 30 объектов здравоохранения. Также продолжается модернизация городских поликлиник. В этом году в порядок приведут порядка 50 зданий.


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