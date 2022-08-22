Мнение: Надеюсь, все-таки Бабченко

И все ж в этом убийстве дочери Дугина есть какая-то глобальная фальшь. Очень нелепо, слишком абсурдно. Первый вопрос – зачем?? Кто такие дочь Дугина и ее папа, чтобы их убивали с такими изысками и затратами? Радиоуправляемая бомба, которая крепится к днищу автомобиля… Сразу вспоминаются лихие 90е. Но тогда таким образом расправлялись с банкирами или главарями мафии, на худой конец – с видными чиновниками. А тут – кого? Дарью-политолога-журналистку?

Но как убивают журналистов – мы знаем. Даже Листьева – просто подстерегли в подъезде и застрелили. Точно так же расправились с Анной Политковской – ее разве что убили У подъезда, тоже выстрелом в голову. Игоря Домникова из «Новой» и вовсе – просто забили молотком, опять же в подъезде. Так всегда и разделываются с теми, у кого нет персональной охраны, чисто из экономии; если нет разницы – зачем тратить больше?

А тут – поди ж ты: 400 грамм тротила, дистанционный взрыватель. Еще и магнит, поди, чтоб под днище крепить? С радиоуправлением – дополнительный изыск; мы-то больше привыкли по фильмам, что «бомбы» просто каким-то образом реагируют на определенные действия самой жертвы – например, на включение зажигания; человек сел за руль, повернул ключ – взрыв. А тут, получается, кто-то отслеживал – взрыв-то произошел за 10 км от места фестиваля!

И опять – неувязка: этот «кто-то», кто нажал кнопку – он, получается, следил за автомобилем? Вслед, что ли, ехал? Но, коли так – что ж он, не заметил, что в машине нет Дугина?

С другой стороны – пишут, что взрывчатку заложили именно под водительским сиденьем, а Дугин якобы за рулем в принципе не ездит, его всегда кто-то возит, в частности, дочь. Значит, покушение было все-таки адресным, именно на Дарью?!

Это представляется вообще полным абсурдом. Кто такая Дарья? Это ведь, хоть и «журналистка», но – никак не Политковская. Не Домников, не Хлебников – то есть не расследователь и не стрингер, которые всю жизнь ходят по самому краю и щиплют самых отъявленных хищников за усы, вызывая восхищение граждан и ненависть как властей, так и обывателей. Дарья Дугина была просто писательницей в «толстые журналы» тиражом 500 экз. и «политологом», то есть представителем, по сути, самой нижней касты пишущей братии – из тех, кого презирают даже собственные заказчики, а не читает вообще никто. Собственно, ведь и сам папаша Дугин недалеко от нее в этом смысле ушел.

Так почему ж такое «праздничное», как сказал бы Галковский, покушение?

Говорят про «украинский след». Но на Украине никто не знает Дарью Дугину – как, собственно, до вчерашнего дня никто не знал Дарью и в России. Если по России, по сути, в самой Москве шныряют украинские ДРГ с радиоуправляемыми минами – неужели они не могли выбрать для себя какую-то более резонансную цель? Почему Дугина, по сути – ноунейм для любой сколь-нибудь широкой публики? Хотя… сейчас уже нет. Именно сейчас – после смерти – Дарья Дугина и превратились в медийную фигуру федерального масштаба.

Я все же хотел бы верить, что в данном случае мы имеем некое обезьянничание – «второго Бабченко». Если СБУ однажды проделала такое в Киеве – почему б их российским коллегам не счесть себя уязвленными и не проделать что-то подобное у себя, но с большим размахом и большим эффектом? «Утереть нос», так сказать?

Это был бы наилучший исход. Очень надеюсь, что Дарья Дугина жива.