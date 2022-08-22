 

Иранский беспилотник «Шахед» во время испытаний в Подмосковье атаковал здание кошерного ресторана

22.08.2022, 11:33, Разное
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Специалисты изучают причины сбоя в электронике иранского БПЛА «Шахед», проявившегося во время тестового запуска беспилотника на полигоне около Подольска.

На тридцатой минуте самостоятельного полёта аппарат отклонился от курса и предпринял попытку нанесения ракетного удара по зданию ресторана израильской кухни «Эйлат».

К счастью для посетителей и сотрудников заведения, на беспилотнике были установлены сигнальные ракеты, поэтому в результате атаки никто не пострадал. Однако их испугал пикирующий полёт «Шахеда» и громкие звуки нашидов (мусульманские песнопения, традиционно исполняемые мужским вокалом соло или в хоре без сопровождения музыкальных инструментов), транслировавшихся в это время из динамиков беспилотника. Попытка протаранить двери учреждения общепита была предотвращена. В последствии аппарат забрали военные.

Министерство обороны Ирана, поставившего «Шахеды» России, заявляет, что беспилотники поставляются в стандартной конфигурации и не содержат изменений программной части по сравнению с теми, что используют сами иранцы. Источник в приёмочной комиссии уточняет: такие курьёзы случаются и с техникой от других поставщиков. Так, несколько лет назад израильский дрон напал на вице-спикера Думы Алексея Гордеева.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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