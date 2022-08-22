Мнение: Пинг-понг силовиков

Скверная история рейдерского захвата здания, в котором с 1968 года работал Подольский дом быта, пошла на второй круг.

И это притом, что Андрей Богуславский, которого суд признал мошенником и приговорил к пяти годам лишения, отбывает наказание в колонии.

Но здание так и не возвращено законным владельцам, бывшим работникам дом быта, десятки лет проработавшим на предприятии и воспользовавшимся правом приватизации.

А правоохранительные органы начали очередной грандиозный правовой пинг-понг.

Подробности:

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