Мнение: Пинг-понг силовиков
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Скверная история рейдерского захвата здания, в котором с 1968 года работал Подольский дом быта, пошла на второй круг.
И это притом, что Андрей Богуславский, которого суд признал мошенником и приговорил к пяти годам лишения, отбывает наказание в колонии.
Но здание так и не возвращено законным владельцам, бывшим работникам дом быта, десятки лет проработавшим на предприятии и воспользовавшимся правом приватизации.
А правоохранительные органы начали очередной грандиозный правовой пинг-понг.
Подробности:
PS Видео выложил и на YouTube и в Rutube. Как говорят матерые ютуберы, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!
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Источник: Ирек Муртазин
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