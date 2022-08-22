 

Мнение: Пинг-понг силовиков

22.08.2022, 11:31, Разное
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Скверная история рейдерского захвата здания, в котором с 1968 года работал Подольский дом быта, пошла на второй круг.

И это притом, что Андрей Богуславский, которого суд признал мошенником и приговорил к пяти годам лишения, отбывает наказание в колонии.

Но здание так и не возвращено законным владельцам, бывшим работникам дом быта, десятки лет проработавшим на предприятии и воспользовавшимся правом приватизации.

А правоохранительные органы начали очередной грандиозный правовой пинг-понг.

Подробности:

PS Видео выложил и на YouTube и в Rutube. Как говорят матерые ютуберы,  подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!

Источник: Ирек Муртазин


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