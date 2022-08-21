 

В Смольном не посчитали нужным спасти петербуржцев от аномальной жары

21.08.2022, 16:46, Разное
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Петербуржцы с трудом перенесли жаркую погоду, когда столбик термометра держался неделю на 30 градусах. Смольный облегчить жизнь горожанам не решился, зато усилил полив газонов, клумб и асфальта.

В Комздраве напомнили о необходимости обильного питья, рекомендовав обеспечить медицинские учреждения и объекты социального обслуживания кулерами. Однако чиновники Смольного проигнорировали эти рекомендации.

Кроме того, на городских улицах в Петербурге отсутствуют питьевые фонтаны, которые хоть как-то могли бы помочь людям в жару. Жители Северной столицы также жаловались на отсутствие кондиционеров в большинстве общественных мест, например, в кассах музеев. Еще хуже дела обстояли вавтобусах, где в переполненных салонах в час пик петербуржцам приходилось толкаться в духоте.

Кроме того, Смольный не стал использовать московский опыт по раздаче бутылок воды в метро, хотя, безусловно, это бы могло спасти ситуацию.


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