Московские спасатели продолжают помогать в борьбе с пожарами в соседних регионах

Градоначальник рассказал, что в Рязанской области с пожарами борются более 400 человек, шесть вертолетов и 120 единиц техники из Москвы. Количество тяжелых бульдозеров увеличено до 14 штук, отметил мэр.

На борьбу с пожарами во Владимирской области столица направила 200 человек и 70 единиц техники, уточнил Собянин.

“Вчера московским спасателям-добровольцам удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населенного пункта”, – написал мэр.

Из-за пожаров в соседних регионах московские службы работают в усиленном режиме. Ведется мониторинг качества воздуха в столице, специалисты следят за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях. Особое внимание уделено Троицкому и Новомосковскому округам, добавил мэр.

Ранее по поручению Собянина Москва увеличила в два раза группировку сил и средств, направленную для локализации пожаров в Рязанской области.