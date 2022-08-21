 

Московские спасатели продолжают помогать в борьбе с пожарами в соседних регионах

21.08.2022, 15:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Градоначальник рассказал, что в Рязанской области с пожарами борются более 400 человек, шесть вертолетов и 120 единиц техники из Москвы. Количество тяжелых бульдозеров увеличено до 14 штук, отметил мэр.

На борьбу с пожарами во Владимирской области столица направила 200 человек и 70 единиц техники, уточнил Собянин.

“Вчера московским спасателям-добровольцам удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населенного пункта”, – написал мэр.

Из-за пожаров в соседних регионах московские службы работают в усиленном режиме. Ведется мониторинг качества воздуха в столице, специалисты следят за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях. Особое внимание уделено Троицкому и Новомосковскому округам, добавил мэр.

Ранее по поручению Собянина Москва увеличила в два раза группировку сил и средств, направленную для локализации пожаров в Рязанской области.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12.21 / Они бьют все рекорды…

05.08.21 / Редкий выход: Вуди Аллен и Сун-И Превин на прогулке в Нью-Йорке

28.03.22 / Не у всех фигура как у Ким Кардашьян: приемы стиля на весну для женщин, которые не могут похвастаться объемными бедрами

05.02.22 / Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров провел целый день с дочкой на шопинге

25.03.22 / «Пришел в 200-ю секцию ГУМа и отоварился по полной»: Зюганов рассказал пионерам об отсутствии дефицита в СССР

23.04.21 / Ассоциация пивоваров Чехии официально признала российское пиво мочой

05.08.21 / Путин сделал беспрецедентное объявление. Россия официально вступает в эру кибервойн – Dziennik Gazeta Prawna

25.07.20 / “Первые гастроли Мира”: Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые показали лицо сына

05.02.22 / Почему зимой постоянно хочется спать и есть: отвечает нутрициолог

14.07.21 / Названы причины частых побочных эффектов вакцины от Pfizer

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика