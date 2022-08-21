«Волосы скунса» — оригинальный тренд в окрашивании, который стоит попробовать в этом сезоне

Любите экспериментировать и пробовать новые, смелые и яркие образы? Тогда вам обязательно нужно попробовать сделать себе окрашивание в стиле «волосы скунса». В этом сезоне такой образ считается одним из самых модных.

Звучит название «волосы скунса», конечно, немного странно. Но выглядит такое окрашивание просто великолепно. Особенностью такого полосатого окрашивания является то, что верхние пряди волос осветляются, а снизу остаются темные волосы. Таким образом создается очень яркий, бросающийся в глаза контраст.

Для каких причесок подходит

Свое необычное название окрашивание получила постольку, поскольку после его применения волосы становятся похожими на двухцветный мех скунса.

Собственно сама прическа для окрашивания в стиле «волос скунса» никакого значения не имеет. Двухцветный стиль будет отлично смотреться на стрижках боб, пикси, на длинных волосах и пр. При создании образа важно придерживаться лишь одного правила — переход между двумя цветами должен быть резким и заметным, а сами используемые цвета — максимально контрастными.

Какими могут быть цвета

Волосы можно, к примеру, сделать черно-белыми. Этот вариант считается самым смелым и подходит для активных экстравагантных натур и агрессивных образов.

Женщинам, предпочитающим более спокойные стили, можно выбрать золотистый блонд и теплый каштановый цвет. Такое окрашивание будет выглядеть более приглушенно и мягко.

Можно ли краситься самостоятельно

На первый взгляд может показаться, что техника окрашивания в стиле «волосы скунса» сложна и для того, чтобы добиться подобного эффекта, нужно посетить парикмахерскую.

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Однако на самом деле эта методика достаточно проста. При желании окрасить волосы в два цвета можно и в домашних условиях.

Технология окрашивания

Выглядит технология окрашивания «волосы скунса» следующим образом:

разведите две выбранные краски в отдельных мисках, согласно инструкции от производителя; с помощью расчески отделите ту часть волос вверху, которую хотите окрасить; нанесите кистью краску на эту часть шевелюры; оберните окрашенные пряди фольгой, чтобы они не пачкали оставшуюся часть волос; окрасьте оставшиеся волосы во второй выбранный цвет и также оберните локоны фольгой; держите краску на волосах, согласно инструкции от производителя; смойте краску и воспользуйтесь кондиционером.

Кроме традиционного варианта — светлый верх и темный низ, при окрашивании можно использовать и обратную методику.

То есть волосы сверху окрасить в темный цвет, а снизу — в светлый. Этот вариант «волос скунса» также в большой моде в этом сезоне.