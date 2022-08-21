Ouest-France – Япония намерена защититься от Китая и КНДР ракетами большой дальности

Япония рассматривает возможность развернуть вокруг островов Нансэй на юго-западе тысячу ракет большой дальности, пишет Ouest-France со ссылкой на японскую газету «Йомиури». Таким образом Токио надеется повысить свою способность нанести ответный удар в случае нападения со стороны Китая и Северной Кореи.



AP

Япония планирует развернуть 1 тысячу ракет большой дальности, чтобы усилить свою способность нанесения ответного удара по Северной Корее и Китаю, пишет Ouest-France. Об этом в воскресенье, 21 августа, доложила ежедневная японская газета «Йомиури».

Как уточняет издание со ссылкой на правительственные источники, речь идёт о существующих моделях. После модификации радиус их действия увеличится со 100 до 1 тысячи км. По данным газеты, их разместят вокруг островов Нансэй на юго-западе Японии — таким образом, ракеты смогут достичь побережья Северной Корее и Китая.

Ранее в этом месяце министр обороны страны Нобуо Киси объявил о том, что пять баллистических ракет, которые Китай выпустил во время учений вокруг Тайваня, похоже, упали в исключительной экономической зоне Японии. Такие самые масштабные учения Китая в Тайваньском проливе как никогда за 25 лет обострили напряжённость в регионе.