Welt – в Германии растёт выработка энергии из газа — и Франция не прочь её приобрести

Из-за засухи Франция больше не может поддерживать работу некоторых атомных электростанций, поэтому ей приходится импортировать энергию из Германии. Как отмечает немецкий телеканал Welt, речь при этом идёт об электричестве, выработанном из газа. В итоге добыча энергии из газа повысилась по сравнению с прошлым годом — в том числе и потому, что в стране осталось мало работающих АЭС, а быстро перейти на уголь не получается.

Низкий уровень воды в высыхающих реках. Энергоснабжение во Франции и Швейцарии тоже страдает от засухи, потому что Франция больше не может поддерживать работу некоторых атомных электростанций, а в Швейцарии гидроэлектростанции сидят на мели. Поэтому Германия прилежно поставляет электроэнергию, добытую из газа. Оппозиция приветствует этот экспорт.

АРМИН ЛАШЕТ, депутат ХДС: Этой осенью нам понадобится солидарность Европы — Испании, Португалии, а также Франции. И потому это хорошо, когда Германия сейчас проявляет солидарность. Когда-нибудь нам тоже понадобятся другие.

В этом июле поставки энергии явно превысили показатели за тот же месяц прошлого года — рост составил 13,5%. Вообще-то, газ полагается экономить. Немецкие хранилища на данный момент заполнены на 77,8%. Эксперты довольны и не видят никаких проблем, несмотря на выработку электроэнергии.

ТИММ КЕЛЕР, руководитель Zukunft: Сейчас мы видим, что газовые хранилища хорошо заполняются, уровень наполнения поднимается к пределам технических возможностей.

Наряду с экспортом электроэнергии за повышенную выработку энергии из газа также несёт ответственность изменившаяся добыча энергии. В конце прошлого года, к примеру, были отключены очередные три атомные электростанции. Поэтому звучит критика в связи с тем, что ставка на угольные электростанции не была сделана раньше.

ФРАНК УМБАХ, эксперт по энергетике из Университета Бонна: Мы уже сейчас видим, что у нас, конечно же, есть большие проблемы, что мы не можем так быстро перейти на замену углём. Потому что, например, что касается судоходства на Рейне, низкий уровень воды приводит к тому, что либо некоторые транспортные суда, которые должны доставлять этот уголь на электростанции, вообще не могут пройти, либо могут пройти только с частичной загрузкой.

Также существуют опасения, что поставки газа из РФ могут снова застопориться или будут совсем прекращены.

Дата выхода в эфир 19 августа 2022 года.